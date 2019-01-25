委內瑞拉政變的「美國因素」　扶持親美政權能解決問題嗎？

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普公開支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）擔任「臨時總統」，導致委國現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）宣布與美國斷交。此一事件引發全球關注，不少媒體與評論家認為這與「中國因素」有關，包括衝擊中國與馬杜洛政權的友好關係、鞏固石油資源等。作家徐沛然則認為，委國政治衝突重要的框架是國內的「左右衝突」和「美國因素」。

徐沛然在臉書上寫道，拉丁美洲各國的政局多年來受美國政府干預，「間接的作法是扶植國內親美右翼勢力掌控政權，直接一點就是支持發動軍事政變，或是乾脆就出兵了。」他指出，美國政府、保守智庫、政治人士、企業界、主流媒體等，經常散布委內瑞拉各種真偽難辨的負面消息，也以民主之名公開支持，或提供資源給該國的反對派領袖。

▼ 拉丁美洲各國的政局多年來受美國政府干預。（圖／路透）



此外，美國2002年曾在委內瑞拉策劃一場軍事政變，一度推翻民主選舉產生的已故前總統查維茲（Hugo Chávez）。當時政變消息一出，美國政府立即支持政變結果。徐沛然表示，「這個情景現在看起來是不是有點熟悉？」

目前，除了美國以外，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由派政府、巴西右派總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），以及美國在拉美的右派盟友阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯、厄瓜多等國均承認瓜伊多；中國、俄國，以及美洲僅存的左派政府墨西哥、古巴、玻利維亞、尼加拉瓜、烏拉圭等則支持馬杜洛。

徐沛然表示，基本上沒有國際左派團體支持委內瑞拉反對派（右派），即使馬杜洛政權讓委國社會、經濟問題叢生，「但不代表委內瑞拉的政治問題要以美國支持的政變，扶持親美政權來解決。」