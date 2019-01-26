普丁致電挺委內瑞拉總統馬杜洛　譴責美國過度干涉

▲美國支持瓜伊多（右）的過渡政府，委內瑞拉總統馬杜洛（左）宣布與美斷交。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉因總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的連任合法性受到質疑，引發政治危機，俄羅斯總統普丁25日致電馬杜洛表示支持，同時警告美國勿干涉委內瑞拉情勢，「其他國家任何形式的干涉，都違反國際法的基本規範。」國會議長兼反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）23日自行宣誓出任臨時總統，獲美國及中南美多國支持，馬杜洛因此與美國斷交。

根據CNBC報導，克里姆林宮發布聲明，「委內瑞拉由於國外勢力而發生政治危機，俄國總統對委國的合法政權表示支持。」並轉述馬杜洛的回覆，感謝俄國對委內瑞拉的危機，堅守「原則與立場」。

▲普丁親自致電馬洛杜表達對他的支持。（圖／路透）

35歲的反對黨領袖瓜伊多接掌國家權力，成立過渡政府，接下來將會舉行全民大選，並自行宣布擔任臨時總統，目的在於結束馬杜洛的政權。加拿大以及巴西、阿根廷、哥倫比亞和智利等國家也跟進，宣布承認瓜伊多。

除了俄羅斯以外，古巴、墨西哥、玻利維亞、尼加拉瓜、中國等國，都公開對馬杜洛的連任表達支持，俄國也警告美國，勿試圖以軍事力量，干涉委內瑞拉的情勢。