極限台灣鯛！吃200元丼飯「連凹4天」給負評　店家爆氣：你上帝？

記者鄒鎮宇／綜合報導

忍無可忍！台北市一間丼飯餐廳表示，一名客人到店內用餐後，除了抱怨店員服務不佳，沒幫他多加醬汁外，還留下負評、要求在期限內退款200元，讓業者氣得PO出對話，請網友評斷。

「為了保護我們的員工、跟品牌…」業者「新丼」在粉專發文表示，一名男客人事前不斷訊問菜單、生日優惠，他也耐心回應，直到對方來店內用餐後，卻以「要求增加醬汁」沒有達到為由，不斷砲轟，更牽扯店員服務態度不佳。但經店家確認點菜單後，發現的確有多加醬汁。

▲店家為捍衛員工及商譽，直接將對話PO出。（圖／翻攝新丼臉書）



該名客人直接惱羞，還說食用丼飯後拉肚子，質疑衛生有問題，讓本來想「和氣生財」的店家忍無可忍，決定不對款，「麻煩你去體檢證明是我們食物，後續我會幫你跟保險公司申請」、「為了你所謂的和氣生財我才答應退款，你卻得寸進尺咄咄逼人一點都不尊重人，對於你這種態度的人我們也不需要尊重你。」

見客人聲稱要找媒體投訴，店家也為了捍衛自己的員工及商譽，決定將對話內容公布、狠狠打臉奧客，「今天公佈內容是為了保護我們自己，不是針對這位特別的客人。服務業是要以客為尊沒錯，但僅限於互相尊重的客人，99%的客人都非常棒，但偶爾會遇到花錢就自認是上帝的客人，我寧可不賺您的錢也別來欺負我們家員工。」

網友看完貼文也大挺，「他打從一開始一直問送什麼跟優惠就是想要凹」、「感覺是專業奧客」、「為什麼要浪費時間在這種人身上」、「這奧客不是用本名連大頭照都不是本人」、「老闆真有耐心....遇到這種人還跟他講這麼多」。

▼對話如下。（圖／翻攝新丼臉書）

