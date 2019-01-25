華為資通產品有資安疑慮　台南資訊硬體全面禁用

▲台南市政府全面盤點所屬資通訊設備，並無華為相關網通設備，市府將配合中央資通安全政策，全面禁止使用。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關華為資通訊產品引發各國資安疑慮與抵制，台南市政府全面盤點所屬資通訊設備，並無華為相關網通設備，市府將配合中央資通安全政策，全面禁止使用。

台南市政府智慧發展中心指出，華為資通訊產品引發各國資安疑慮與抵制，國內中央研究相關單位（工研院、國研院與資策會），基於資安防護考量，都已相繼宣布禁止華為設備連上內網。台南市政府為避免潛在資安風險發生，在硬體採購方面，配合採用政府共同供應契約採購，本契約係全面禁止提供中國產品；另在機關網路連線部分，係採用政府網際網路服務（GSN），無法連上中國網站，可防止機敏資料外流。

智慧發展中心說，因應資安維護，國安局已於2013年10月28日禁止華為公司到台灣投標，並建議主管機關要特別通令全國各機關不要採用大陸產品；經由台南市政府研考會智慧發展中心資訊資產盤點結果，台南市政府資訊機房已確認無華為相關網通設備。

台南市政府資安管理制度文件，資訊作業委外管理規範亦要求「委外契約及需求規格書製作」應註明資訊安全保密條款，必要時應與委外廠商簽訂保密協定，以明確告知委外廠商應遵循事項；另市府限制智慧型裝置（個人）存取市府內網重要資訊之權限；經由每年定期之資訊安全宣導及資安內部稽核作業，提醒市府同仁資訊設備使用之風險，建立資安意識。

台南市政府將函文所屬各機關，要求個人行動裝置應避免連上機關內部網路，提醒資安網路設備採購，應將資安洩漏風險列為評選之評分參考，並盤點所屬資通訊設備是否有華為設備，配合中央資通安全政策要求，全面禁止使用。