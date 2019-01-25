嘉縣衛生局加強　年節食品安全聯合稽查

▲▼年節將至，嘉義縣衛生局加強食品衛生查緝。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



農曆春節快到，嘉義縣政府為民眾食品安全把關，由消保官帶隊分赴傳統市場、大賣場進行年節食品標示及販售食品源頭聯合稽查，查核項目包括臘肉香腸、水產乾貨、年糕製品、醃製蔬菜…等，共查核 270 件，其中 2 件標示不符，追查來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局處理。衛生局表示，未依食品安全衛生管理法規定標示者，除下架回收改正，最高可裁處300萬元罰鍰。另外，為防堵非洲豬瘟入侵，稽查傳統市場豬肉產品都清楚標示來源。



衛生局1月初曾啟動第一波稽查行動，分別前往傳統市場、超級市場、大賣場、南北貨商行、餐飲業、食品製造場所進行食品抽驗，共抽驗119件，檢驗項目為保色劑、防腐劑、漂白劑、硼砂、甜味劑、規定外煤焦色素、農藥殘留、動物用藥殘留、真菌毒素等，其中1件「南投上等山蕉」檢出農藥殘留不符規定，移請所轄縣市衛生局繼續查辦中，其餘都符合規定，抽驗結果名單公布在嘉義縣衛生局網站(https://cyshb.cyhg.gov.tw/) 首頁「機關業務」-「主題專區」之「食品檢驗報你知」供民眾參考。

衛生局長祝年豐提醒消費者，選購醃漬、乾貨、水產品時，應選擇接近食物原色食品，不宜挑選色澤鮮豔或過於潔白的產品，並注意是否完整標示（包含品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、製造或負責廠商名稱、電話號碼及地址、有效日期、原產地及營養標示、含基因改造食品原料等）；挑選魷魚絲、牛肉乾、開心果等散裝年貨時，注意是否加蓋，避免食品遭受汙染，為確保食品新鮮及安全衛生，包裝或散裝食品都應儘早食用。

衛生局呼籲民眾購買符合標示上之保存溫度的冷凍食品或冷藏食品，不購買置於室溫過久的展示品，販售業者應販賣來源及標示清楚的食品，保存方式應符合廠商規定的保存條件存放，以保障消費者食的安全。