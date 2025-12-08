賺多還想逃！陸1818名明星網紅遭稅局「敲門」　67億稅款已回收

▲大陸嚴抓逃漏稅，最新公佈1818名明星網紅補繳稅。（圖／Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家稅務總局今（8）日舉行例行記者會公布最新數據顯示，今年前11個月共有1818名包括明星、網紅在內的「雙高」收入者被查補稅款15.23億元（折合台幣67億），共有1168戶重大稅收違法失信人員，採取自我改正措施，信用修復，提前移出「黑名單」。

國家稅務總局政策法規司司長戴詩友介紹稅務部門今年前11個月的重點執法情況。數據顯示，稅務機關共查處高風險加油站3904戶，查補稅款41.63億元（單位：人民幣，同下）；查處包括明星、網紅在內的「雙高」人員1818名，查補稅款15.23億元，執法力度和成效均明顯提升。

此外，稅務部門積極支持引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論

大陸稅務部門持續對娛樂圈及直播帶貨行業「亮劍」，最有名就是2018年范冰冰「陰陽合同」，法人公司少繳人民幣2.48億（約台幣10.9億元），被判罰繳9億（約台幣39.6億元）；趙薇逃漏稅判罰款人民幣2.7億（約台幣11.9億）元，；李連杰被罰款人民幣1.7億（約台幣7.4億）元；近期宋祖兒於2023年被前員工爆料涉逃漏稅，金額高達4500萬人民幣（約台幣1.96億元），不過去年（2024）公開發聲明否認逃漏稅。

知名網紅網絡主播黃薇（薇婭），2019年至2020年期間偷逃稅款6.43億元，朱宸慧、林珊珊因偷逃稅款，將分別罰款人民幣6555萬元和2767萬元。

自2018年的藝人逃漏稅風波開始蔓延後，多位大咖藝人、網紅被列入「劣跡藝人」行，封殺至今仍沒有復出，其中包含范冰冰、李連杰、趙薇、鄧倫、鄭爽等人。

2021年起，稅務總局更要求演藝與直播企業開展自查補繳，並警告拒不整改者將面臨嚴厲查處。同時，官方也加強對新興行業、流量經濟及虛假成本報銷等「規避稅型態」監管，推動信用修復、黑名單制度與反逃漏稅公開通報，逐步形成制度化治理格局。