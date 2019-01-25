新年到　蘋果App Store帶你「辦年貨」　部分App、遊戲半價

▲App Store辦年貨。（圖／截自蘋果App Store）

記者邱倢芯／綜合報導

採買年貨的時刻又到了；過去，「年貨」指的大多是那些看得見、摸得著的東西。而現在，數位時代的到來也就擴大了「年貨」的定義。今年，蘋果App Store 為你準備了一批特別的「新年貨」，1/25～1/31期間，部分精選 App 和遊戲提供半價優惠，給你一個不一樣的新年。

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NOMO：春節期間快透過NOMO替你拍出充滿質感的照片，留下難忘的春節回憶吧。

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Sago Mini 遊戲世界、Budge World：兩款遊戲都是專為兒童設計的App，不但可以讓小朋友在春節9天連假當中不無聊，還能讓小寶貝們探索學習的樂趣。

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填色一二三：這是易款可按照數字上色的遊戲，玩家只要依循數字上色，就能填出活靈活現的畫作，讓你在春節熱鬧中，也能享受片刻的寧靜。

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精品遊戲特價 熱鬧迎新春

Gorogoa：Gorogoa是一款具有特色的解謎遊戲，故事情節源自於Jason Roberts設計與作畫的精美手繪插畫。期間內下載：新台幣90元

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奧托的奧德賽：跑酷類小遊戲，是Alto’s Adventure的續作。期間內下載：新台幣30元

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Hidden Folks：尋物類的小遊戲，你可以在充滿互動和迷你風景到手繪插畫中找尋躲藏的小傢伙。期間內下載：新台幣30元

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Space Cycler：射擊類小遊戲，遊戲精緻的美術表現、簡單易上手的玩法與少見的臨場同樂刺激體驗，成功為玩家帶來一趟趟愉快的宇宙巡航。期間內下載：新台幣30元

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快利用即將到來的春節犒賞自己，盡情在遊戲世界徜徉吧！App Store中的 《奧托的奧德賽》、《Hidden Folks》和《Space Cycler》都提供了超過 50% 的優惠，千萬別錯過。