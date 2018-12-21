佳節送禮新選擇　可透過App Store來送付費App

▲蘋果的App Store 。（圖／特約記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

相信大家對於贈送Line貼圖、主題等虛擬交易應該不陌生，但你知道，其實蘋果App Store裡的付費App也是有贈送功能的喔，而且贈送方式非常方便。

據蘋果官網的服務介紹，若用戶想贈送App Store裡的付費App，只要點進該App內，按下在價錢的右邊有三個點點的造型按鈕，就會顯示出「分享App」、「贈送App」和「更多此開發者的作品」等三個選項，只要點擊「贈送App」，就會進入贈送頁面，只要輸入收件人的電子郵件就能完成贈送，可以選擇要立即贈送，或是設定其他日期贈送。此外，還能添加最多100個字的「附言」，增加送禮的溫情。

▲ 蘋果App Store贈送App功能。（圖／翻攝蘋果App Store）

除了能透過iPhone、iPad或 iPod touch來贈送App Store裡的付費App外，其實透過Mac 或 PC 的iTunes贈送禮品來完成，且不管是App Store還是iTunes，除了贈送付費App外，也能選擇「贈送金額」，讓用戶在佳節時的送禮選擇又多了一項。但必須注意的是，用戶贈送的對象必須有相同地點的Apple ID ，否則贈送將無法完成。