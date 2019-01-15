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福建今年力推金馬「新四通」　加大台青「同等待遇」給予力度

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▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲《告台灣同胞書》40年前刊登在《人民日報》。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

福建省兩會近日在福州登場，福建省長唐登杰在作《政府工作報告》時表示，福建今年將以習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的發言為指引，推動與金門、馬祖通水、通電、通橋，促進閩台經濟社會的融合發展。

唐登杰指出，福建省2019年將充分發揮自貿試驗區、福建新區等平台作用，持續推進66條實施意見的落深、落細、落實，繼續推出深化閩台融合發展的具體措施，加大力度為台灣同胞，特別是台灣青年來閩學習、創業、就業、生活提供同等待遇。

唐登杰還提到，福建會著力改革開放，激發高質量發展新活力，發揮對台特色，在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通以及基本公共服務均等化、普惠化、便捷化上先行先試，推動與金門、馬祖通水、通電、通橋。

唐登杰也強調，要支持平潭開放開發，深化「一島兩標」，加快建設國際旅遊島，用好兩岸企業家峰會及海交會等各類經貿活動載體，促進閩台產業深度融合，「辦好海峽論壇，持續深化文化、教育、衛生、科技等各領域的交流。」

▼平潭「跨海公鐵兩用大橋」已完成主體架構。

▲平潭海峽公鐵大橋。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門台協會長吳家瑩近日以嘉賓身分參加了福建省政協會議，並分享了對於「新四通」的看法，他指出，金門廈門只有幾海浬的距離，是兩岸往來的橋頭堡，「小三通這幾年來，為兩岸人民帶來了許多方便及經濟上的發展，若能達成通橋，將對廣大台胞台商的切身利益帶來更多助益。」

作為台協會長，吳家瑩也強調，他將以實際行動，號召台商出錢出力，促進兩岸先行通橋，「廈門跟金門如何來推動兩門經濟圈，讓金門成為一個功能更全面的轉運站，這一定是兩岸未來交流的一大重點。」

▼廈門台協會長吳家瑩。

▲廈門台協會長吳家瑩。（圖／廈門台協）

吳家瑩日前受《ETtoday新聞雲》訪問時就曾表示，他非常認同習近平提出的「新四通」概念，金門去年已通水，若能與廈門達成『新四通』，將帶動金門發展，融合金廈優勢，未來甚至有望進化成一個自貿區，「不只是通橋，許多合作都可以透過這兩門首先試行，就像當年的小三通一樣。」

吳家瑩也對「新四通」能帶來的後續效應相當看好，他說，大陸現在全力發展「一帶一路」，這是一塊很大的市場，四通後帶動的進一步開放，也能協助台商、台灣的產品也走入沿線國家，「一帶一路周邊的國家人口數超過27億，若台商、台灣的商品也能走進去，那是一個很大的商機，而且這條路線能縮短很大的運輸時間及成本，更能大大提升台灣商品的競爭力。」

▼台灣釋迦在廈門超市很受歡迎。

▲台灣水果在大陸（廈門）高檔超市ole,蓮霧,釋迦。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼台灣許多水果都是經高金航線從廈門進入大陸市場。

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼兩馬（馬祖、福州馬尾）小三通開通近20年，為馬祖人提供很大便利。

▲福州馬尾客運,小三通,兩馬航線。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
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關鍵字：大三通,三通,小三通,新四通,通橋,通水,通電,通氣,廈門,廈門台協,吳家瑩,福建

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