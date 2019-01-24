考生看試場座位上狂練習題　家長擔心桌子不平影響作答

▲今天下午建國高中開放考生看考場，不少學生時間未到就在外面等待。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

學測明（25日）登場，全台各分區考場今（24日）下午2點至4點開放考生查看試場，其中第一考區建國高中，時間一到就有許多家長帶著小孩進場先熟悉環境，大部分學生都說環境很好，但有家長擔心桌子不平會影響到當天考試情況，有學生則是先提拿著練習題坐在位置上作答，先感受臨場氣氛。

▲▼許多考生都是在家長陪同下一起看考場，有學生先則坐在應考座位，感受臨場氣氛。（圖／記者許展溢攝）

今天時間還沒到不少考生和家長就等著進入學校，要來應考的各校也在校內掛上「必勝」、「加油」等旗幟，有家長帶著小孩實地到休息室、考場及廁所走上一遍。一位代替小孩來看考場的胡姓家長說，家住在木柵，距離建中比較遠，雖然不至於會造成困擾，只是要先來看看附近交通狀況，另外，自己小孩是女生，繞了一圈，環境上滿舒適，學校也有加設女廁提供使用。

▲▼不少學生都自信的說，已做好考試準備，只是要來走一圈感受學校環境。（圖／記者許展溢攝）

不過有家長表示，比較擔心桌子上凹凸不平，會影響到試題作答。師大附中董姓學生說，都已做好準備，也查過考試規定，只要是透明板子或補習班發放文宣、報紙，都可以攜帶，萬一桌子不平就可以墊上。不少學生都說，都做好準備了，只是要來走一圈感受學校環境。來自成功高中鐘姓學生則是時間一到就進到明天要應考的教室，拿出課本、習題坐在自己的位置先感受臨場氣氛。

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