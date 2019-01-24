　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

考生看試場座位上狂練習題　家長擔心桌子不平影響作答

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

▲今天下午建國高中開放考生看考場，不少學生時間未到就在外面等待。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

學測明（25日）登場，全台各分區考場今（24日）下午2點至4點開放考生查看試場，其中第一考區建國高中，時間一到就有許多家長帶著小孩進場先熟悉環境，大部分學生都說環境很好，但有家長擔心桌子不平會影響到當天考試情況，有學生則是先提拿著練習題坐在位置上作答，先感受臨場氣氛。

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

▲▼許多考生都是在家長陪同下一起看考場，有學生先則坐在應考座位，感受臨場氣氛。（圖／記者許展溢攝）

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

今天時間還沒到不少考生和家長就等著進入學校，要來應考的各校也在校內掛上「必勝」、「加油」等旗幟，有家長帶著小孩實地到休息室、考場及廁所走上一遍。一位代替小孩來看考場的胡姓家長說，家住在木柵，距離建中比較遠，雖然不至於會造成困擾，只是要先來看看附近交通狀況，另外，自己小孩是女生，繞了一圈，環境上滿舒適，學校也有加設女廁提供使用。

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

▲▼不少學生都自信的說，已做好考試準備，只是要來走一圈感受學校環境。（圖／記者許展溢攝）

▲▼學測,建國高中,考場。（圖／記者許展溢攝）

不過有家長表示，比較擔心桌子上凹凸不平，會影響到試題作答。師大附中董姓學生說，都已做好準備，也查過考試規定，只要是透明板子或補習班發放文宣、報紙，都可以攜帶，萬一桌子不平就可以墊上。不少學生都說，都做好準備了，只是要來走一圈感受學校環境。來自成功高中鐘姓學生則是時間一到就進到明天要應考的教室，拿出課本、習題坐在自己的位置先感受臨場氣氛。

其他人也看了...

461名身障生看學測考場 台大開27教室備好供氧設備、胰島素應戰

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
夫炫「高二時的女友超正」！婆婆瘋狂吐槽她一聽不對
曬媽20歲舊照根本吳謹言+Angelababy　網驚：現在是
福原愛7個月渾圓孕肚曝光！往下超白皙美腿現形…粉絲看呆

關鍵字：學測,考場,建國中學,家長,學生

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車停家門前被貼「再來停就找警察！」她霸氣回嗆狠打臉...網狂讚：超療癒

被「已讀不回」超鬱悶？　 心理學家「1個理論」揭密原因

酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...突翻到「一卷錄影帶」淚崩：想看一看

考生看試場座位上狂練習題　家長擔心桌子不平影響作答

461名身障生看學測考場　台大開27教室備好供氧設備、胰島素應戰

「喜歡我的ㄒㄧㄥˋ嗎？」小一女兒藏情書　網一看笑翻：有台灣國語餒

曬媽媽20歲舊照！超強明星臉「Angelababy+吳謹言」　網驚呆：現在是侯佩岑

家屬轟普悠瑪真相調查全是疑點　林佳龍「我也不滿意報告」

有感政策變動太快！環署長張子敬：修法無法解決問題就不用修

公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

機車停家門前被貼「再來停就找警察！」她霸氣回嗆狠打臉...網狂讚：超療癒

被「已讀不回」超鬱悶？　 心理學家「1個理論」揭密原因

酒駕帶走15歲女兒！母開刀20次重生...突翻到「一卷錄影帶」淚崩：想看一看

考生看試場座位上狂練習題　家長擔心桌子不平影響作答

461名身障生看學測考場　台大開27教室備好供氧設備、胰島素應戰

「喜歡我的ㄒㄧㄥˋ嗎？」小一女兒藏情書　網一看笑翻：有台灣國語餒

曬媽媽20歲舊照！超強明星臉「Angelababy+吳謹言」　網驚呆：現在是侯佩岑

家屬轟普悠瑪真相調查全是疑點　林佳龍「我也不滿意報告」

有感政策變動太快！環署長張子敬：修法無法解決問題就不用修

公司取消尾牙哭了！老闆霸氣折現「每人4.9萬」補償　員工嗨炸：跟對人了

義大世界遭停工討國賠258億元　高雄地院：目前暫停審理程序

微軟男「想啃老」用霰彈槍轟了爸媽　伴屍5日爆頭自盡

吃太多榴槤「鼻噴血慘死」！高血壓男倒貨車上....血管裂開

出國怎麼打包酒？你可能不知道的幾個超實用小物

警察用槍若挨告　內政部修法：回歸國家賠償機制

重大進展！棒協與中職達共識　12強組成與總教練都給中職

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

瑪莎拉蒂推Levante Vulcano特仕車　歐、亞市場限定販售

【廣編】閃躍維港燈影節 「愛與浪漫」 無所不在

機車停家門前被貼「再來停就找警察！」她霸氣回嗆狠打臉...網狂讚：超療癒

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸..

2步驟重現「無名小站」回憶讓你..

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人..

美女同事買飲料！他見「OL限定..

夫炫高二時的女友超正！婆婆吐槽..

24年沒刨過的坑路韓總監工！網..

九份停車1小200元爆偷錢　業..

他春酒「被肉彈洗臉」！超慘下場..

市售衛生紙5成違規！名單見「知..

女普悠瑪鬧事　怒踹車長3腳嗆聲

大嬸生8菜1湯「隨便吃一下」　..

愛看理科太太也會喜歡老高？網全..

新竹剩7.8度！強烈冷氣團周六..

龍應台悼比基尼登山客：很多玩電..

更多熱門

相關新聞

學測明登場　461名身障生看考場

108學年度學科能力測驗將在明後天登場（25日、26日）舉行，各分區考場學校也在24日下午2點至4點開放供考生查看試場，而北區身障生集中於台大博雅教學館進行考試。台大教務處註冊組組長李宏森指出，今年身障生共461人，台大試場則有140人，分別在27間教室。

大學學測明登場！考生：宣傳車請避開

考生看考場5個小細節一定要注意

學測考生注意！下午記得看考場

大學學測24日下午開放看考場

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面