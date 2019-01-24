學測倒數！考生看考場注意5細節　補教師：留意生活、科普題

▲學測25日、26日登場，今（24日）下午2-4點開放考生查看試場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

過去幾百天的努力，就看明後天上戰場如何發揮實力了，全台各分區考場今（24日）下午2點至4點開放考生查看試場。得勝者補教落點分析師藍天予表示，考生今天一定要去看考場，包括廁所、休息室、考場辦公室等都要走一遍，這樣明天考試才會知道相對位置在哪。

藍天予說，看考場其實不單單只查看自己的座位而已，應實際坐坐看，如果發現桌子不平整時也要適時的調整一下，另外，家長休息區、中午用餐區、廁所和考場辦公室位置也應知道確切位置，但最重要的是心態上的調整。

藍天予也提到，很多學生對於家長陪考有些抗拒以及壓力，但他認為，家長在考試當天能給予學生考試以外的所有需求，因此，若有家長的陪同其實是好的，考生不需要拒絕家長的好意，也建議家長，考生其實自己壓力也很大，考完每科不用多說什麼，陪伴考生就是最好的幫助。

藍天予也針對數學科目指出，今天不用再做新的題型了，把錯誤的看過、觀念釐清，並且做好心態上的調整，考試當下記得先把考題迅速的看過一遍，放鬆心情應戰就可以了。

▲學測各科考試時間。（圖／大考中心提供）

補教業英文Gary老師也說，英文考科從去年開始就比較活，認為今年的考題是「生活、潮流、科普合為一體的考法」，建議只要穩住基本功，穩定心情，一定可以拿到好成績。

儒林補習班教務主任張維憲則說明，今天看考場心情一定要穩定仔細，隨機應變環境，將不確定因素降到最低，另外，也提醒學生，考試第一天絕對不要對答案，影響隔天考試心情，只管全力以赴就對了。

針對考生查看試場，大考中心指出，考生查看考場若有任何問題可依「試場分配表」所列之電話與該考區承辦大學連絡，或與該中心連絡，同時也提醒，為避免於考試中不慎發生違規情事，請考生務必詳閱簡章之試場規則及違規處理辦法。

▲考試記得帶有效身分證件正本。（圖／大考中心提供）

▲考試記得帶！

■ 有效身分證件正本：從 107 年學測起就沒有准考證了，同學會需要攜帶有效身分證件正本（身分證、附照片健保卡、居留證、護照、駕照之一）供監考人員查驗。

■ 手錶：要記住錶不可以有計算、記憶、通訊、拍攝、錄影等功能，且考試中一定要關閉鬧鈴功能（若響起就算違規）。

■ 文具：可以多帶一份，有備無患，若需要帶文具盒，必須要是透明的才能帶入考場。（黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、圓規、直尺、三角板、量角器）

■ 藥品：多帶個蚊蟲叮咬軟膏總不會錯。

■ 飽足感的小點心：趁中場休息時間迅速補充體力，例如巧克力、營養棒。

