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大學學測明登場！考生PO文「宣傳車請避開」　網友超暖加油

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▲▼106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲13萬考生明天應試。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

大學學測明、後兩天登場，13萬考生準備應試，今（24）日下午2時至4時開放試場查看。面對首度取消5科必考規定，改由考生依大學校系規定選考，不少考生與家長增添緊張感，還有考生在臉書社團表示，「請宣傳車避開考區，給考生一個最寧靜的作答環境。」

108學年度大學學科能力測驗將於25日、26日舉行，一名虎尾高中的考生表示，「大家好，我是虎尾高中的學生，1/25（五）、1/26（六）是我們學測的日子，在這裡希望如果有請宣傳車的店家可以避開虎中，給我們一個寧靜的作答環境...」下方網友都紛紛留言幫考生加油。

▲▼考生提醒宣傳車避開應試時間。（圖／翻攝自虎尾人讚出來社團）

▲考生提醒宣傳車避開應試時間。（圖／翻攝自虎尾人讚出來社團）

另外，大考中心也幫忙整理出應試規定，讓考生能專心準備學測，安心應考。

考試當天攜帶什麼？

國民身分證正本或有照片健保卡（正本），建議帶著「考試通知」以利查找試場。

（O）文具：黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約 0.5mm至0.7mm之原子筆）、修正液或修正帶、圓規、直尺、三角板、量角器、無文字符號之文具盒（袋）及透明墊板。

（O）手錶、手帕、衛生紙、耳塞、口罩、醫療器材，但不得發出聲響。

（X）應試時間不得飲食（水）、抽菸、嚼食口香糖

▲▼ 學測資訊。（圖／大考中心提供）

▲考生入場應試時須攜帶有效證件正本，供查驗身分。（圖／大考中心提供，下同）

考試時間變動之處？

因應十二年國教新課綱變動，大學招聯會推動108學測申請入學「五選四」，也就是五科考科中最多採計四科

第一天考試為：英文、國文（選擇題）、社會；第二天：數學、國寫、自然。

考試時間長度分別為國文（選擇題）80 分鐘，國寫為90 分鐘，英文考科與數學考科均為 100 分鐘， 社會考科與自然考科均為 110 分鐘。

▲▼ 學測資訊。（圖／大考中心提供）

▲學測考試時間。

考生須遵守什麼？

1. 各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場。

2. 入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答。

3. 考試開始 20 分鐘後不得入場。除因生病或特殊原因經監試人員同意外，入場後至考試開始 60 分鐘內不得離場。

4. 考試開始鈴響時，即可開始作答；考試結束鈴聲響畢，考生應即停止作答

▲▼ 學測資訊。（圖／大考中心提供）

▲考場規則。

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關鍵字：大學學科能力測驗,學測,考生,虎尾高中

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