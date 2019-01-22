上海浦東+虹橋機場「智慧出行」　首推行李裝卸透明作業！

▲「智慧出行」讓民眾登機、離港更方便。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

人類一年一度地表最大遷徙「春運」於21日正式開始，為了讓大陸境內返鄉交通更加順暢，陸、海、空紛紛推出新服務，上海浦東機場與虹橋機場也推出「智慧出行」，其中一個亮點便是浦東機場推出的「行李裝卸透明作業」。

中國民用航空局預計，2019年春運的民航運輸旅客達到7300萬人次，相較2018年成長12%，增長速度為近5年最高。綜合陸媒報導，為了「備戰」這場為期40天的春運，上海浦東機場加強推廣「自助值機」，航站樓內共配有186台自助值機終端設備，包括東航、春秋等20家航空公司可以使用；航站樓內通過手機值機、快速通道、人臉識別系統可以實現智慧安檢服務，有效減少旅客安檢排隊等候時間。

▲上海虹橋機場的2號航站樓升級了10條安檢自助驗證通道 。（圖／翻攝自中新社）

浦東機場機電信息保障部業務支持科主管朱曉奕說，浦東機場出入境自助通道數量達到120條，從浦東機場出境、入境，無論是1號航站樓還是2號航站樓，都可以選擇自助通關，享受「10秒通關」體驗。

上海浦東機場2019年測試推出「行李裝箱透明作業」，旅客可以透過大螢幕全程觀看到行李的搬運過程，加上新的行李查詢功能，也可以用微信「掃一掃」功能查詢行李搬運的最新情況，減少旅客因等待行李過程中的不安和焦慮。

另外，上海虹橋機場的2號航站樓也升級了10條安檢自助驗證通道，採用身分證訊息採集和生物識別技術，透過2道閘門分別對離港訊息和人臉識別進行核驗，快速完成旅客身份識別及證件查驗，實現旅客自助驗證。

▲機場內燈影藝術裝置「回家過年」 。（圖／翻攝自中新社）

虹橋機場安檢護衛保障部技術科科長盛健表示，與傳統的人工查驗通道相比，自助驗證閘機具有識別穩定性高、通行速度快的特點，預計將安檢驗證通道的效率提高了1.5倍，此外，「無紙化」登機也覆蓋了虹橋2號航站樓的53個登機口。

中國大陸首家機場無人便利店也於當天在虹橋2號航站樓開業，店內主要售賣各種休閒食品以及進口商品，包括日韓流行的網紅零食、人氣美妝用品等，擁有掃碼進店、無人收銀、無感支付三大服務特色。

據預測，上海浦東機場春運期間航班起降架次約5.60萬架次，較去年增長1.21%，旅客吞吐量約860萬人次，增長4.7%，增加的旅客目的地多集中於大陸東北、西南、中南地區，還有台北、高雄等熱點城市，已及東南亞國家、日本等。上海虹橋機場預計起降航班3萬架次、進出港旅客465萬人次，較去年增長5.63%、5.98%。