　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海浦東+虹橋機場「智慧出行」　首推行李裝卸透明作業！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼浦東機場,虹橋機場,智慧出行 。（圖／翻攝自中新社）

▲「智慧出行」讓民眾登機、離港更方便。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

人類一年一度地表最大遷徙「春運」於21日正式開始，為了讓大陸境內返鄉交通更加順暢，陸、海、空紛紛推出新服務，上海浦東機場與虹橋機場也推出「智慧出行」，其中一個亮點便是浦東機場推出的「行李裝卸透明作業」。

中國民用航空局預計，2019年春運的民航運輸旅客達到7300萬人次，相較2018年成長12%，增長速度為近5年最高。綜合陸媒報導，為了「備戰」這場為期40天的春運，上海浦東機場加強推廣「自助值機」，航站樓內共配有186台自助值機終端設備，包括東航、春秋等20家航空公司可以使用；航站樓內通過手機值機、快速通道、人臉識別系統可以實現智慧安檢服務，有效減少旅客安檢排隊等候時間。

▲▼浦東機場,虹橋機場,智慧出行 。（圖／翻攝自中新社）

▲上海虹橋機場的2號航站樓升級了10條安檢自助驗證通道 。（圖／翻攝自中新社）

浦東機場機電信息保障部業務支持科主管朱曉奕說，浦東機場出入境自助通道數量達到120條，從浦東機場出境、入境，無論是1號航站樓還是2號航站樓，都可以選擇自助通關，享受「10秒通關」體驗。

上海浦東機場2019年測試推出「行李裝箱透明作業」，旅客可以透過大螢幕全程觀看到行李的搬運過程，加上新的行李查詢功能，也可以用微信「掃一掃」功能查詢行李搬運的最新情況，減少旅客因等待行李過程中的不安和焦慮。

另外，上海虹橋機場的2號航站樓也升級了10條安檢自助驗證通道，採用身分證訊息採集和生物識別技術，透過2道閘門分別對離港訊息和人臉識別進行核驗，快速完成旅客身份識別及證件查驗，實現旅客自助驗證。

▲▼浦東機場,虹橋機場,智慧出行 。（圖／翻攝自中新社）

▲機場內燈影藝術裝置「回家過年」 。（圖／翻攝自中新社）

虹橋機場安檢護衛保障部技術科科長盛健表示，與傳統的人工查驗通道相比，自助驗證閘機具有識別穩定性高、通行速度快的特點，預計將安檢驗證通道的效率提高了1.5倍，此外，「無紙化」登機也覆蓋了虹橋2號航站樓的53個登機口。

中國大陸首家機場無人便利店也於當天在虹橋2號航站樓開業，店內主要售賣各種休閒食品以及進口商品，包括日韓流行的網紅零食、人氣美妝用品等，擁有掃碼進店、無人收銀、無感支付三大服務特色。

據預測，上海浦東機場春運期間航班起降架次約5.60萬架次，較去年增長1.21%，旅客吞吐量約860萬人次，增長4.7%，增加的旅客目的地多集中於大陸東北、西南、中南地區，還有台北、高雄等熱點城市，已及東南亞國家、日本等。上海虹橋機場預計起降航班3萬架次、進出港旅客465萬人次，較去年增長5.63%、5.98%。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
孫生丟《麻辣》主持棒！「酷炫自私」惹火王牌製作人
女乘客坐最後一排「只露頭上下晃」！空姐走近一看傻眼
父親持噴槍畫面曝光！曾靠近副駕　抱出女童已癱軟
李燕哽咽首曝「18個月離婚原因」　愛孩子卻不能當媽
11:19突然一震！東南部海域4.8地震

關鍵字：上海,浦東機場,虹橋機場,行李裝卸透明作業,智慧出行,春運

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

邀「港湖女神」高嘉瑜直播談兩岸　陳明通打趣：會有反差萌

美麗華酒店鋁窗砸死女遊客　清潔工打算「散菸味」目睹窗戶墜落

換宿舍被拒！他和老師談「5分鐘」後跳樓　爸媽下跪求真相

談1949年政府遷台　陸委會陳明通：是場「悲劇」

2基因編輯寶寶已誕生　專家：讓她們永不知情是最好選擇

美警告以色列取消大陸投資海法港　華春瑩：打壓正常商業行為

南非成陸客最新「打卡地」！僅6個月旅遊消費飆187%

上海浦東+虹橋機場「智慧出行」　首推行李裝卸透明作業！

期限剩不到10天！美未提孟晚舟引渡　人民日報：加國頭疼

華聞快遞／陸人社部：已為農民工追發工資待遇57億元人民幣

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

邀「港湖女神」高嘉瑜直播談兩岸　陳明通打趣：會有反差萌

美麗華酒店鋁窗砸死女遊客　清潔工打算「散菸味」目睹窗戶墜落

換宿舍被拒！他和老師談「5分鐘」後跳樓　爸媽下跪求真相

談1949年政府遷台　陸委會陳明通：是場「悲劇」

2基因編輯寶寶已誕生　專家：讓她們永不知情是最好選擇

美警告以色列取消大陸投資海法港　華春瑩：打壓正常商業行為

南非成陸客最新「打卡地」！僅6個月旅遊消費飆187%

上海浦東+虹橋機場「智慧出行」　首推行李裝卸透明作業！

期限剩不到10天！美未提孟晚舟引渡　人民日報：加國頭疼

華聞快遞／陸人社部：已為農民工追發工資待遇57億元人民幣

嗆綠營「國家支援」挺何志偉　陳思宇喊話拿證據證「無雙重國籍」

30餘戶買房交屋驚遭抵押　桃園「銘曜高尚」建商捲款脫逃？

建構健康安全無虞　給高齡長者更舒適精緻的生活

車禍撞擊駕駛昏迷　UBI感應GPS定位連線產險→報警救援

4種習慣加速耗損零件　UBI車險一覽無遺折抵保費安全駕駛

腦出血突昏厥差點不能投　洋基小聯盟約簽法庫哈

獨／女童因高壓噴槍身亡　奪命2關鍵：噴槍卡卡＆氣壓太大

過年生病何處去？春節開診院所出爐　這3天最難找醫生

噴槍奪命！3歲女童「水汪汪大眼」惹人疼　臉書狂曬母女甜笑合照

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

大陸熱門新聞

消防員撲火後站著吃麵　網淚心酸

正妹直播「黃鱔塞下體」狂撈42..

世界已知最深「藍洞」達300米..

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆..

竊賊隨機入室見1600萬現金：..

陸官方打臉米娜遭虐　批CNN造..

專家：讓編輯寶寶永不知情是最好..

正妹整形失敗　輕生被救再跳18..

基因編輯嬰風波　賀建奎遭解雇

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

遼寧女童萌嗆母：妳孩子就是笨蛋

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

14歲屁孩狂偷90萬　全花打咖..

更多熱門

相關新聞

2019春運推「4大新變化」！

每年過年的返鄉重頭戲「春運」21日正式開始，大陸境內旅客發送量預計在未來40天裡達到29.9億人次。為了加強疏通和嚴防無理霸座，春運期間推出了「4大新變化」，從購票、運輸設備到運輸途中都有所提升。

居住證首度加入出運　刷卡秒進站

WCBA前八名下季不能有台將　

華聞快遞／寧夏永寧縣發生非洲豬瘟疫情

華聞快遞／大陸佔訪日遊客消費額34.1%

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面