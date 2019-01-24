含羞草靠夾娃娃成YouTuber霸主！自曝「去你的台主」靈感全來自這…

▲YouTuber「含羞草日記」以夾娃娃影片爆紅，左起為團隊成員草爺、超艾夾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文 ／鏡週刊 如果以夾娃娃來比喻人生的艱難，大概是你會先經歷很多的失敗，以為快要成功時，卻又經歷更多的失敗，陷入無止盡投下10元硬幣的地獄輪迴。YouTuber「含羞草日記」也是如此，他們一年花了兩百萬夾娃娃，除了留下快感後的空虛寂寥，卻也吸引眾多粉絲追隨，短短九個月累積60萬訂閱戶，堪稱這一年來最火熱的網紅。 如果你想在他們的頻道得到什麼大道理，那很抱歉，你可能來錯地方；他們的影片適合在工作回家後用泡麵相伴，什麼都不想，在螢幕前聽著快滿溢出來的幹話，看著夾娃娃機台的爪子起起落落，療癒一天疲憊。

含羞草日記 2017年由草爺創立的YouTube頻道，團隊成員有草爺、超艾夾、戰神駿、曾艾夾，以夾娃娃影片爆紅，目前擁60萬訂閱戶，影片總觀看數超過一億次。

螢光幕前，含羞草日記有兩名主要成員：草爺、超艾夾。從2017到2018年中，由於碰上台灣夾娃娃機產業的輝煌時期，因而催生不少以夾娃娃為主題的YouTuber，但含羞草日記絕對是最成功的範例：從2018年三月開始穩定發片，短短九個月累積60萬訂閱戶，目前有26支影片破百萬點閱，作品多次登上發燒影片冠軍。

以夾娃娃為主題 「去你的台主」爆紅

含羞草日記給大家的印象是說話直白、講幹話、草莽又誠懇，團隊宗旨是「散播歡樂散播愛」，接地氣的表演，也是深受粉絲喜愛的原因。草爺形容，「我們沒有才華、不是小鮮肉、長得不帥，靠的是一片真心。」他們與粉絲稱兄道弟，超艾夾說，「我們通常不稱他們為粉絲，而是觀眾或朋友。」

「既然選擇了夾娃娃這塊，你的主題性一定要強。」平常在鏡頭前嘻笑怒罵的草爺，談起團隊的經營卻是一本正經，「娃娃機其實就跟棒球一樣，懂的人看門道，不懂的人就看熱鬧。」「我們每天都在思考，怎麼把娃娃機轉換成更歡樂的效果帶給大家。」因此除了單純夾娃娃，也誕生了讓含羞草日記爆紅的「去你的台主」系列節目。

「台主」是承租夾娃娃機台的人，一個月按時給付擁有場地的「場主」一筆租金，就能在店內經營夾娃娃機台，但做生意難免會遇到難搞的客人，本身也是台主的草爺無奈地說，「基本上那些奧客就是半夜兩三點打電話給你，然後說『你今罵馬上嘎我過來喔』。」於是他們把這行會遇到的「奧客行徑」轉化成節目，以同樣的方式惡整其他YouTuber台主，宣導不可取的奧客行為，戲劇性的張力讓每支影片幾乎都破百萬觀看數，成為含羞草日記的招牌節目。

影片有套招？ 草爺這樣說

然而有不少網友好奇，這樣的影片是不是套招的？對此草爺倒很坦然，「我們把它當作節目，是節目難免都會set，才有辦法做到要表達的效果。」他強調，「我們會事先跟被整的台主講哪一天過去拍影片，但不透露整人的細節，我們還是要知道他真實的反應，才好玩。」超艾夾也表示，「有些人跟他set過細節，就會變得很假掰，效果反而不好。」短短幾句話，也可略為窺探YouTuber界對「set不set」這件事的態度了。

樹大招風，一年內忽然爆紅的他們，也遭受過網友攻擊，由於影片內容有時較為激烈，加上粗曠陽剛的外表，曾被酸民諷「8+9」「黑社會」，草爺坦承一開始很「賭爛」，也會走心，到後來才笑看一切，也為YouTuber這行下了註解，「其實這個行業就是這樣，要有人攻擊你，才會有炒的熱度。乏人問津或永遠只說你好話，那你是不會進步的。」



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