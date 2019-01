斥資10億！亞洲最大「漫威樂園」　僅215天就熄燈

圖文/鏡週刊

去年6月底才風光揭幕的「泰國漫威基地」(The Marvel Experience Thailand),才營運短短半年多,就宣告任務終止。

號稱全亞洲最大的「泰國漫威基地」座落於曼谷郊區,占地達20,000平方公尺,當初斥資10億泰銖(約新台幣10億元)打造而成,於去年6月29日風光開幕,還大舉登上各國媒體版面,成為曼谷推廣國際觀光新景點。

該樂園結合購物商場,除了有體驗區之外,還包括復仇者聯盟的主題咖啡、漫威主題商店和兒童遊戲區,以360度半球體狀的3D螢幕和4D動感影院為兩大亮點。購票時還可獲得身分認證,得到神盾局識別證留念,吸引許多漫威迷大老遠飛到泰國,只為一睹風采。

然而漫威基地的門票並不便宜,每張要價1,500泰銖(約新台幣1,500元),因此不少遊客反映雖然有趣,但門票和商品都太過昂貴,相當不值得,且該樂園位於曼谷郊區,交通相對耗時。

可能是上述因素,讓遊客卻步,才營運短短半年,日前官方粉絲團竟突然宣布將於本月29日停止營業,並提醒若持有2019年3月31日到期的門票,可於1月29日前使用,或於1月30日至3月31日間辦理現場或線上退費。

不過,官方終止任務的公告也偷偷為漫威未來計畫留下伏筆,提及「為每個人打造的全新終極娛樂很快就會到來」(The new ultimate fun for everyone will arrive soon.),再度挑起漫威迷的期待。



