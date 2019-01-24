打造安居社區　二分局西賢里治安輔導訪視

▲台南市警察局、消防局及社會局所組成的輔導團隊，訪視輔導西賢里社區，與民眾共同解決社區治安問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為有效推動「社區治安化」政策，輔導社區居民建立安全環境，由台南市警察局、消防局及社會局所組成的輔導團隊，1月23日深入西賢里社區，與民眾共同解決社區治安問題，也輔導民眾共同協助警方推動「反毒」、「打詐」、「掃黑幫」政策，將不法分子趕出社區之外。

台南市西賢里位於中西區最西側，與安平區交界；原為魚塭地，重劃開闢為住宅區，故至今仍是新舊住宅混合區，且留有相當大面積的空地及魚塭地，也因此是造成治安的死角之一，有鑑於此，西賢里在十多年前籌備成立守望相助隊，維護社區居民安全。

市警二分局副分局長劉錦堂表示，過去1年以來，警二分局各單位結合銀行、超商業者展開「打詐專案」，成功攔阻46件詐欺案件，攔阻金額高達386萬；在反毒工作方面，澈底執行「安居專案」，去年度共計查獲442件毒品案，除了有效打擊毒品以外，也讓竊盜案件發生數大幅下降。這個成效，除了警察同仁努力以外，也有賴於與社區民眾建立的通報系統，才能及時阻止犯罪。

警二分局表示，「警力有限，民力無窮」，守護社區的安全，除靠警察的努力以外，也需要社區每位民眾的幫助。透過廣設監視器、增加守望相助隊員巡邏、以及配合公部門宣導加強自我防衛能力，曾能夠讓社區永續經營，打造安全無虞的居住環境。