2.3萬人搶住桃園　台北房價高、高雄工作少致人口外流

▲內政部公布2018年桃園人口淨遷入有2.3萬人，居六都之冠。（示意圖／取自pakutaso）

政治中心／綜合報導

內政部公布台灣人口分布，其中六都占全國總人口近七成約有1634萬人，在2018年桃園市的的人口淨遷入有2.3萬人為六都之冠，也是全台人口吸力最強的都會區。

根據內政部統計，去年人口總增加率以桃園市增幅14.9‰最大，台中市增6.0‰居次，台北市減少5.5‰為最多；以高雄市、台北市二都為例，遷出人口都多於遷入，高雄市遷出1990人，首都台北市更高達1萬9632人遷出。

房仲業者分析，近六年桃園市能成為全台人口吸力最強縣市，應該是因為雙北房價過高，以2015年來看，桃園淨遷入達3.67萬人，去年也有2.3萬人水準，站穩六都人口淨遷入冠軍。

內政部官員指出，遷入人口多寡受房價、社會福利、就業機會、交通、托育政策、薪水等因素影響，桃園房價低、社會福利政策不差，距離台北一個小時車程，相對有人口遷入誘因。

官員進一步表示，台北市房價太高、居住大不易，受薪階級相對負擔重，當民眾遷入成本高，遷入人口自然較少；高雄市遷入人口少，研判應是就業機會較少，導致人口遷出較多。

▲台北市2018人口外流1萬9632人。（圖／記者季相儒攝）