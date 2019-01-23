畢展「2公尺白貓」翻肚萌睡爆紅　女大生苦做半年：求展後收留

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日本由五所美術大學舉辦的畢業聯展先前才因為宣傳海報引起話題，現在則是為了一隻「2公尺白色貓貓」爆紅。推特暱稱為ぼぼち（@bobochi_08）的女大生就是巨型貓像的製作者，同時大方曬出作品的細節並表示，這是她拚死趕了半年的成品，完成的那一刻真的非常感動。
這次的五大美展是由日本多摩美術大學、東京造形大學、女子美術大學、日本大學藝術學部以及武藏野美術大學聯合舉辦，在東京長大的ぼぼち則就讀其中一間，為了在畢業展覽上拿出最好的作品，她花費半年的時間，利用水性樹脂做出一隻2公尺的巨型貓咪像。
▲網友覺得貓咪像很可愛，ぼぼち也幽默回答各種問題。（圖／翻攝自推特／@bobochi_08）
沒想到的是，這隻肚子朝上睡得香甜的貓咪像照片一公開，加上翻肚動作和肉球等細節都仔細還原，隨即引起日本網友關注以及熱烈討論，大部分的人都覺得相當可愛、療癒，「太可愛了，簡直就像真的貓咪一樣！」
而ぼぼち也大方PO出製作過程以及使用的材料，還半開玩笑地說，「做出來比我想像中還要硬呢！」不過，展覽結束後貓咪像可能免不了面臨被丟棄的命運，究竟要如何處理也讓她相當苦惱，「希望可以捐出去，如果有人想要可以跟我聯繫。」
展示後やむなく廃棄する予定でしたがたくさんの方々のお声により引取先を募集できることになりました！お声掛けがなかったらできなかったことです、ありがとうございます！