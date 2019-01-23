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畢展「2公尺白貓」翻肚萌睡爆紅　女大生苦做半年：求展後收留

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國際中心／綜合報導

日本由五所美術大學舉辦的畢業聯展先前才因為宣傳海報引起話題，現在則是為了一隻「2公尺白色貓貓」爆紅。推特暱稱為ぼぼち（@bobochi_08）的女大生就是巨型貓像的製作者，同時大方曬出作品的細節並表示，這是她拚死趕了半年的成品，完成的那一刻真的非常感動。

這次的五大美展是由日本多摩美術大學、東京造形大學、女子美術大學、日本大學藝術學部以及武藏野美術大學聯合舉辦，在東京長大的ぼぼち則就讀其中一間，為了在畢業展覽上拿出最好的作品，她花費半年的時間，利用水性樹脂做出一隻2公尺的巨型貓咪像。

2公尺大貓翻肚爽睡覺，日女大生畢展作品爆紅。（圖／翻攝自推特／@bobochi_08）

▲網友覺得貓咪像很可愛，ぼぼち也幽默回答各種問題。（圖／翻攝自推特／@bobochi_08

沒想到的是，這隻肚子朝上睡得香甜的貓咪像照片一公開，加上翻肚動作和肉球等細節都仔細還原，隨即引起日本網友關注以及熱烈討論，大部分的人都覺得相當可愛、療癒，「太可愛了，簡直就像真的貓咪一樣！」

而ぼぼち也大方PO出製作過程以及使用的材料，還半開玩笑地說，「做出來比我想像中還要硬呢！」不過，展覽結束後貓咪像可能免不了面臨被丟棄的命運，究竟要如何處理也讓她相當苦惱，「希望可以捐出去，如果有人想要可以跟我聯繫。」

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