長榮空姐被逼脫褲擦屎　外國網友全爆氣：噁男自己去包尿布！

▲男性乘客咆哮要求空服員提供不合理服務 。（圖／網友提供）



國際中心／綜合報導

長榮航空空服員控訴，遭一名體重目測逼近200公斤的外籍男性強迫幫脫褲、擦屁股等不合理服務，引起社會熱議。這起事件同時也登上國外多家媒體，包括英國《每日郵報》、美國福斯新聞網和《紐約郵報》均報導此事。外國網友紛紛爆氣狂嗆男子「噁心」、「他怎麼敢」、「我希望是假新聞，因為這是我看過最噁爛的文章」。

外籍男性乘客向女空服員要求不合理服務，還咆哮要求長榮空服員協助穿脫內褲、擦屁股，過程中還一邊呻吟「再深一點、再深一點」（deeper, deeper），害得女空服員身心受創。

▲男性乘客咆哮要求空服員提供不合理服務 。（圖／網友提供）



外國媒體也紛紛轉載報導此次，內文鉅細靡遺描述經過。國外網友看完後，紛紛留言，「希望空姐吐在他身上不用清。就算穿防護衣我也不幹，開除我好了」、「太噁了，為什麼空服員會覺得她們應該做，我不認為這是她們的工作」、「噁心的豬，他怎麼敢？」、「不會自己包尿布」、「下地獄吧」、「他出國應該帶自己的照服員」。

另外也有來自美國的網友表示，自己曾在護理之家工作過，有一部分病患就向該名男子一樣，假裝自己行動不便無法自理生活，要求女性員工幫他，但如果來的人是男性，他們又突然不需要幫忙了。

長榮航空公司21日發表聲明表示，空勤組員並無協助旅客如廁之義務，基於保護機組員並兼顧人道立場，將會進一步瞭解該旅客狀況，並與律師研擬因應措施。

▼ 長榮航空空服員出面控訴 。（圖／記者周書羽攝）

