西方致中方信望能放2加拿大人　華春瑩諷：明事理才能搞「研究」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

來自7個國家的前外交官和一些學者日前聯名致中方公開信指出，希望中方釋放被拘押的兩名加拿大人。對此，大陸外交部發言人華春瑩22日回應，「我希望這些前外交官和學者要明最起碼的事理，尊重最起碼的法治精神，如果連這點實事求是的精神都沒有，怎麼去搞研究？他們搞出來的研究結果能符合事實嗎？」

華春瑩批，這些人將從事研究和正常中外交流的人等於同兩個因涉嫌從事危害國家安全活動被拘押的加拿大人，這對廣大致力於中外正常友好交流的人士是一種極大的不尊重；他們又要求中方釋放依法偵辦的兩個加拿大籍公民，這更是對中國司法主權和最起碼的法治精神的不尊重。

這些前外交官及學者致中方公開信中提到，他們認為在中國從事政策研究和外交工作不僅不受歡迎，甚至包含風險。華春瑩指出，這些人完全不能代表從事中外正常友好交流的人的心聲，因為和中國有往來的學者、外交官和前外交官遠遠超過公開信中這7個國家的前外交官和學者。

▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部官網）

「中國是世界上最安全的國家，只要不違反中國的法律，在中國的安全和自由是沒有任何問題的」。華春瑩怒批，「這些人是在刻意製造一種恐慌情緒，他們在中國受到任何威脅了嗎？他們願意把自己等同於那兩個因涉嫌從事危害中國國家安全活動被中國拘押的人嗎？如果不願意，他們就是故意在犯偷梁換柱的錯誤」。

她直言，這些人刻意公開發生施壓，是不是希望中國14億人民也發封公開信給加拿大領導人呢？我想中國人民的正義之聲一定比這一百多人的聲音更加響亮。

最後，華春瑩呼籲，「我希望這些前外交官和學者要明最起碼的事理，尊重最起碼的法治精神，如果連這點實事求是的精神都沒有，怎麼去搞研究？他們搞出來的研究結果能符合事實嗎？」她還強調，「中方歡迎外國公民，不管是前外交官、學者還是普通老百姓，到中國開展正常的友好交流活動，只要遵守中國的法律法規，沒有任何可擔心的」。