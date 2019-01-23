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「官逼民反」惹議　郝龍斌再嗆民進黨：先為「執政暴力」道歉

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▲▼郝龍斌。（圖／記者葉南洲攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者葉南洲攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中摑掌，不少人譴責暴力行為，不過，國民黨副主席郝龍彬則認為「這一耳光，官逼民反」，引起議論。郝龍斌23日再度發臉書表示，民進黨應為執政暴力道歉。

郝龍斌表示，執政黨許多斥責暴力的人，幾年前也正是大聲提倡「官逼民反」、「鼓勵暴力」的一群人；而這幾年更是身體力行的將「執政暴力」發揮到淋漓盡致，民進黨卓榮泰主席說：譴責暴力，其餘免講！這八個字大義凜然、鏗鏘有力，只是2008年民主進步黨舉辦「嗆馬圍陳」遊行，爆發嚴重流血衝突的時候，卓榮泰在哪？昨天的所有民進黨正義之士在哪？

▲▼108年關懷演藝人員春節餐會 周遊 李朝永 文化部長鄭麗君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會。（圖／記者屠惠剛攝）

郝龍斌表示，當時上百名員警、抗議民眾受傷後，民進黨還叫囂是馬英九要負起責任，人民是「忍無可忍」！當時是蔡英文，今天也是蔡英文。他質疑「民進黨的民主才是民主，民進黨的暴力就是忍無可忍？」

郝龍斌表示，2012年國際人權日時，前總統馬英九出席開幕式遭到抗議人士丟鞋攻擊時，總統蔡英文不僅去凱道探視嗆馬人士外，還說馬英九在要求別人包容時，自己應更懂得包容，畢竟他是國家領導人；2016年蔡英文對太陽花學運時暴力入侵行政院的學生撤告，並且說出「當人民憤怒的時候，政府應該能以同理心跟理解的態度面對」。

郝龍斌說，當發生蔣公陵寢遭潑漆、國旗燒毀，民進黨與其支持者不僅不加制止，甚至還加以鼓勵；這一些潑漆破壞者，早上暴力破壞、下午就英雄式的上節目訪問，「今天的正義之聲，當時在哪裡？」在野的蔡英文鼓勵上街頭、在野的的民進黨要執政黨懂得包容；只是民進黨的包容，永遠只是「別人包容他？」

▲▼資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

「最大的暴力就是執政掌權者的暴力」郝龍斌批，這些年民進黨利用執政權力、國會多數，強行通過一例一休與年金改革、違法卡管，促轉會還悍然以東廠自居，「這是不是一種的權力暴力和多數暴力？任何型式的暴力都應該被檢視批評，只是昨天所有正義之聲，真的都是同一標準嗎？」

郝龍斌表示，看到蔡英文在臉書上貼出「暴力不該容忍」的貼文時，他希望這是一篇「自省文」，自省所有民進黨這20年來的抗爭暴力、執政暴力，當年馬英九遭受暴力時，蔡英文叫他「包容」；如今鄭麗君遭受暴力時就是「不該容忍」，民進黨的容忍如此的雙重標準？

郝龍斌強調，任何暴力方式都是不正確，所以鄭惠中女士應該道歉，而她也公開道歉，並且前往警局說明，所有該她負的責任，她都無法逃避。「只是執政權力的暴力呢？政治人物的暴力呢？至今可曾聽到他們的一聲道歉？可曾對謬德生上校及家屬、對被年金改革的軍公教警道歉？可曾對受一例一休影響勞工道歉？可曾對台大道歉、對管中閔道歉？為政以德！其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。若2000年前的先賢就懂這個道理，今天的執政者難道不懂嗎？」

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關鍵字：郝龍斌,執政暴力

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