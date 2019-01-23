　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼貴婦奈奈再爆牽扯佛團！轉飛「P島」總部躲藏　前學員：夫婦都在那。（圖／翻攝臉書）

▲貴婦奈奈一家逃到加拿大，北檢懷疑有共犯。（圖／翻攝臉書）

社會中心／綜合報導

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和老公黃博健、公公黃立雄捲款10億潛逃加拿大，引起大眾憤怒，調查局也將3人列為「追緝外逃要犯」，台北地檢署在22日下午也針對此案首度召開專案會議，檢方可能會與警調單位共同組成專案小組，除了查清貴婦奈奈3人的金流，也不排除擴大追查有沒有共犯。

根據《中時電子報》報導，台北地檢署證實，已經在19日把司法互助請求書、貴婦奈奈3人的通緝書譯本送到法務部國際及兩岸法律司，將會透過外交部，向加拿大司法單位提起司法互助，早日逮捕3人歸案。由於加拿大的官方語言包含了英文和法文，北檢還將通緝書翻譯為這兩種語言的版本。

北檢檢察長邢泰釗在22日下午召集主任檢察官黃佩瑜及檢察官游明慧，首度對貴婦奈奈一案召開專案會議。據了解，檢方懷疑這起案子可能牽涉其他犯罪，更不排除有共犯，因此研究與調查局、刑事局等司法警察機關，共同組成專案小組，一同清查貴婦奈奈3人犯罪金流，以及是否還有其他共犯。

貴婦奈奈與丈夫和公公創立的「杏立博全」醫美診所在去年11月驚傳惡性倒閉，3人疑似詐欺高達10億元潛逃，日前被發現早就已經入境加拿大，雖遭加國邊境管制局攔下，之後就放行了。北檢1月8日依詐欺等罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年止，並祭出檢舉獎金，一人25萬元。

貴婦奈奈等人的行為也引起在加拿大台灣人不滿，許多人加入在臉書上成立的「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，號召身居加拿大的台灣同胞一起追蹤，強調要讓吸金潛逃一家人無所遁形。管理員20日也在該社團貼文表示，貴婦奈奈上了加拿大本地華人報紙，下一步就是讓她上加拿大主流媒體。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
24年沒刨過「鳳山裂路」！韓國瑜彎腰摸求監工網驚呆
利菁證實孫生離開《麻辣》嘆「不爽就不來」：了解我的為難嗎
美眾院無異議表決通過　支持台灣重返WHO
黃國昌驚爆「菸稅被污走」內幕：這群人根本沒在怕
奧斯卡遺珠／《瘋狂亞洲富豪》掛0
侯漢廷：一個巴掌傷害政客玻璃心
快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

關鍵字：貴婦奈奈,加拿大,醫美診所,引渡,北檢,台北地檢署

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

「犯淫戒法王」錄音檔曝光！786字撩女信徒…酸甜苦辣都有的一個關係

快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

「她手有動一下」3歲女童還在急救　百萬房仲父通知前妻後到台南訪友

大寶法王睡女弟子「撩妹錄音曝光」 　半夜溜房發生性關係

貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

貴婦奈奈台灣合夥人曝光！密帳流出「名醫放款收高息」　杏林博全早易主

中和黑幫衝突！44人洗車場喬5萬債　55警長短槍直搗全押回

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

打鄭麗君一巴掌　資深藝人鄭惠中依妨害公務限制住居

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

桃園市購入消防界超跑「美洲豹」　變形金鋼外型、效能多傳統6倍

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

「犯淫戒法王」錄音檔曝光！786字撩女信徒…酸甜苦辣都有的一個關係

快訊／高雄清晨2槍響　知名大學旁地面血跡斑斑

「她手有動一下」3歲女童還在急救　百萬房仲父通知前妻後到台南訪友

大寶法王睡女弟子「撩妹錄音曝光」 　半夜溜房發生性關係

貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

貴婦奈奈台灣合夥人曝光！密帳流出「名醫放款收高息」　杏林博全早易主

中和黑幫衝突！44人洗車場喬5萬債　55警長短槍直搗全押回

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

打鄭麗君一巴掌　資深藝人鄭惠中依妨害公務限制住居

背部最容易受寒！天冷防血壓飆升猝死...「超抗寒配件」曝光

鄭惠中月領補助6千　應曉薇：她認為鄭麗君應多照顧資深藝人

2019必須入「珍珠」的坑！這樣戴超時髦，不會像媽媽

北港另類景點「諸元內科醫院」　融合藝術、歷史與自然世界

屏東寒夜惡火　父意識清醒子全身70%傷燙傷

從北韓逃到中國更慘！脫北女孩遭囚「色情直播」…8年血淚故事曝光

起底鄭人碩花心前科！　花名單還有「D奶女星」險成小三

看好亞洲市場前景　Dyson總部將從英國遷往新加坡

美股殺聲隆隆終結連4漲　台指期開低跌近30點向下低探9800點

代工五哥尾牙周／緯創喊加薪5%　和碩現金獎每人1.2萬起跳

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

社會熱門新聞

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉..

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死..

糗！正妹老師寫黑板…學生歪頭瞄..

18歲情侶摔車1死1傷　她忍痛..

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！高大..

起底鄭惠中　曾經害死司機被判刑

貴婦奈奈密帳曝光　合夥名醫放款..

大寶法王睡女弟子　撩妹錄音曝光

女童玩「高壓噴槍」亡　檢：顏面..

關鍵7分鐘！　父持噴槍2度靠近..

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長..

打鄭麗君巴掌　鄭惠中被限制住居

G哥裝備齊全「蓋外帳抗寒」不敵..

更多熱門

相關新聞

貴婦奈奈密帳曝光　合夥名醫放款收高息

杏立博全醫美診所倒閉，創辦人黃博健與妻子貴婦奈奈捲款10億元潛逃加拿大，被害人求償無門。民間金主與黃博健的LINE對話顯示黃可能因玩期貨慘賠數億元，造成重大資金缺口，不僅預謀吸金填補財務黑洞，還向地下錢莊借款。

孟晚舟案　環時總編抨擊加國大使

傳美將提出引渡孟晚舟　環時：加方高估自己

華為：盼美加早日還孟晚舟自由

環時：加國應跳出來化解孟晚舟事件

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

苗博雅劈腿直擊！牽手舊愛吻新歡

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

刮刮樂中獎　他曝光領獎影片爽翻

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

更多

最夯影音

更多

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面