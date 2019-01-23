貴婦奈奈「恐有共犯」！北檢首度開專案會議　續查3人金流

▲貴婦奈奈一家逃到加拿大，北檢懷疑有共犯。（圖／翻攝臉書）

社會中心／綜合報導

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和老公黃博健、公公黃立雄捲款10億潛逃加拿大，引起大眾憤怒，調查局也將3人列為「追緝外逃要犯」，台北地檢署在22日下午也針對此案首度召開專案會議，檢方可能會與警調單位共同組成專案小組，除了查清貴婦奈奈3人的金流，也不排除擴大追查有沒有共犯。

根據《中時電子報》報導，台北地檢署證實，已經在19日把司法互助請求書、貴婦奈奈3人的通緝書譯本送到法務部國際及兩岸法律司，將會透過外交部，向加拿大司法單位提起司法互助，早日逮捕3人歸案。由於加拿大的官方語言包含了英文和法文，北檢還將通緝書翻譯為這兩種語言的版本。

北檢檢察長邢泰釗在22日下午召集主任檢察官黃佩瑜及檢察官游明慧，首度對貴婦奈奈一案召開專案會議。據了解，檢方懷疑這起案子可能牽涉其他犯罪，更不排除有共犯，因此研究與調查局、刑事局等司法警察機關，共同組成專案小組，一同清查貴婦奈奈3人犯罪金流，以及是否還有其他共犯。

貴婦奈奈與丈夫和公公創立的「杏立博全」醫美診所在去年11月驚傳惡性倒閉，3人疑似詐欺高達10億元潛逃，日前被發現早就已經入境加拿大，雖遭加國邊境管制局攔下，之後就放行了。北檢1月8日依詐欺等罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年止，並祭出檢舉獎金，一人25萬元。

貴婦奈奈等人的行為也引起在加拿大台灣人不滿，許多人加入在臉書上成立的「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」，號召身居加拿大的台灣同胞一起追蹤，強調要讓吸金潛逃一家人無所遁形。管理員20日也在該社團貼文表示，貴婦奈奈上了加拿大本地華人報紙，下一步就是讓她上加拿大主流媒體。