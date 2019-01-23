照顧中風父…高一女吞同學剩菜每月只花1千　想趕快工作幫媽媽

▲醫藥費讓一家的生計陷入困境。（圖／示意圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

目前就讀高一的女學生小君（化名）有著溫暖的笑容，看似樂觀的她，必須照顧中風與罹患水腦症的55歲父親。她知道家裡經濟困頓，媽媽已無力負擔醫藥費，因此她省吃儉用，吃同學剩下的便當，每天都喝飲水機的水，手搖飲料更是想都沒想過。

《蘋果日報》報導，小君的家庭總共有4人，父親5年前中風，無法清楚表達想法，去年甚至開始跌倒、尿褲子，被診斷為水腦症，出院後回家幾乎都在昏睡。母親原本為了負擔家計，白天在養老院工作，晚上則去賣果汁，現在為了照顧另一半無法做事，還欠下10萬多元的醫藥費。

知道媽媽辛苦，小君也盡量不多花錢，她告訴同學，如果有沒吃完的便當都可以給她，她也去福利社買即期三明治，一次買2個只要20元，早餐就解決了。她說，母親1天會給她100元，自己從來不買飲料，每月花費縮減到1000元以內，剩下的就還回去。

小君的媽媽則說，有時她會跑到夜市賣果汁，每月僅賺到約8000元，但即使加上老公的殘障補助4872元，仍難以負擔家用與醫療費用。對此，小君還是盡量保持樂觀，她希望能夠勇敢活下去，夢想是烘焙的她，計畫高職畢業後先去糕餅店工作，幫忙媽媽，讓壓力少一點。