看新聞就選《ETtoday新聞雲》！世界大小事全包辦

▲《ETtoday新聞雲》的微博帳號已有200多萬的粉絲囉！

大陸中心／綜合報導

照過來！《ETtoday新聞雲》在各個社群平台的表現都相當亮眼，在大陸也開設了微博、微信的官方帳號，有豐富的兩岸要聞，重大事件都能即時對接，也有生活、娛樂、好吃又好玩的資訊，讓兩岸民眾可以透過這些平台看到全方位新聞。

▲在微信上也看得到《ETtoday新聞雲》了。

近日，《ETtoday新聞雲》更在大陸知名新媒體「今日頭條」舉辦的「2019互聯網尋人大會」中，成為台灣唯一榮獲「年度榮譽合作媒體」，合作兩岸尋親項目迄今，已成功幫助100台灣老兵找到大陸親人，成績斐然。

除此之外，《ETtoday東森新聞雲》至今還曾經達到6個第一名，分別是觸及率第一、網站排名第一、瀏覽量第一、粉絲黏著第一、營收成長第一以及前瞻創新第一。自從《ETtoday東森新聞雲》從圖文報導轉型加入影音和直播後，在強調分享、影音、互動的品牌精神支持下，日均流量突破1500萬，粉絲數更高達1600萬的佳績。

▲《ETtoday東森新聞雲》七週年生日會。（圖／記者徐文彬攝）

根據市調公司comScore最新調查，《ETtoday東森新聞雲》全台網友的觸擊率高達85%，更是15至24歲網路重度使用族群的Z世代最常造訪的新聞網站，打敗其他台媒。

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