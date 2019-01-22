美將向加提出引渡孟晚舟　陸外交部：敦促加方立即釋放

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者馬叔安／綜合報導

針對稍早傳出美國已經通知加拿大政府，即將正式提出引渡華為財務長孟晚舟。大陸外交部發言人華春瑩表示，孟晚舟案不是普通司法案件，加方任意濫用加美之間的雙邊引渡條約，對中國公民的安全和合法權益構成嚴重侵犯，「我們敦促加方立即釋放孟晚舟」。

孟晚舟2018年12月1日在溫哥華國際機場被捕，美方必須在她被捕後的60天內，正式提出引渡需求，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）最新消息指出，美國已經通知加拿大政府，即將正式提出引渡孟晚舟，加國駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）沒有提到具體時間，但美國最遲必須在1月30日前向加方要求引渡。

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▲孟晚舟。（圖／美聯社）

《人民日報》報導，華春瑩大陸外交部22日的例行記者會上表示，「中方已多次就此事件表示嚴正立場。任何具有正常判斷力的人都可以看出，孟晚舟案不是普通司法案件，加方任意濫用加美之間的雙邊引渡條約，對中國公民的安全和合法權益構成嚴重侵犯。我們敦促加方立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法權益，我們也強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求」。

《人民日報》海外網22日指出，中加關係要避免進一步惡化，癥結還是如何處理孟晚舟事件，美國不提出引渡，加拿大順勢釋放孟晚舟，這是最好的結果。