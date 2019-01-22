「非洲第一美女」神似劉亦菲！　網一見...戀愛了

▲▼非洲美少女蘿莉塔被認為神似中國女星劉亦菲。（圖／翻攝自IG／typicalblackmum）



實習記者陳妙津／綜合報導

非洲一名美少女的照片引起網民熱議，因為她有著黑亮皮膚、飄逸秀髮，還有讓人噴鼻血的好身材，也讓她擁有42萬多人追蹤，還有粉絲覺得該名少女長相宛如非洲版「劉亦菲」。

這名美少女名為蘿莉塔，目前還是名16歲的高中生，但從照片可見，蘿莉塔除了膚色黑到發亮外，五官精緻，牙齒潔白，還有頭濃密的黑色長髮，超高顏值一曝光立刻引發網友關注，瞬間紅遍非洲。

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因為喜愛分享自拍在網路上，高顏值也讓她受到許多人騷擾，經常會收到淫穢訊息或與種族歧視相關的內容。蘿莉塔表示，她知道無法取悅所有人，而且也不覺得自己和其他人有何不同，不明白為什麼有些用戶喜歡恐嚇向她一樣在網路上受歡迎的人。

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蘿莉塔說，即使她常收到一些攻擊言論，但仍贊成言論自由、對人寬容，希望世界各地的種族都能分享平等的想法，她以自己的膚色為榮，也將出版相關的書呼籲人們不要歧視不同膚色的人，並建議每個人都對自己的外表感到自豪。

粉絲們則建議蘿莉塔，不要浪費這張「盛世美顏」，未來可以朝職業模特兒的方向邁進。當被問到在時尚界的偶像時，蘿莉塔則毫不遲疑的表示是超模娜歐蜜.坎貝兒，因為娜歐蜜的出現完全改變了時尚界對美的標準。