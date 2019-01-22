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官方超推不塞車神器！主動算國道、省道走哪快　再語音報關鍵轉向點

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▲▼公路總局幸福公路APP。（圖／記者賴文萱攝）

▲公路總局推出全新一代幸福公路APP，即時整合提供最新路況資訊。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假長達9天，公路總局在春節前推出新一代「幸福公路APP」，以個人路況資訊看板為設計概念，只要開啟定位，就能提供個人化功能及適地性資訊，3步驟秒查路況資訊。使用時開啟語音播報功能，若行走替代道路，語音秘書也會在語音播報提醒關鍵轉向點，讓用路人不會開過頭。

公路總局交通管理組副總工程司李忠璋表示，18日已經上線的全新一代「幸福公路APP」，打破過去路況資訊未經篩選且過多、過雜的困擾，只要使用者開啟定位，就可視其所在位置提供需要的路況資訊。

▲▼公路總局幸福公路APP。（圖／記者賴文萱攝）

▲打開APP開啟定位，APP將可提供所在地周遭路況，並主動計算國道、省道行車時間，提醒用路人走哪條最快。（圖／記者賴文萱攝）

每位使用者的手機就是個人化行動CMS，也就是導入動態虛擬資訊看板（DVCMS）的概念，實現路上看不到實體資訊看板，卻處處是資訊看板的想法。打開APP後，只要3步驟「點選即時路況、選擇資訊種類、查看路況資訊」，就能夠秒查路況資訊。

路況資訊部分，是透過公路總局位於全台灣5個區域交控中心24小時運作的道路交通資訊提供系統，各交控中心也會隨時蒐集路況（包括事故、事件、壅塞等），即時標註於APP的地圖上，達成無縫隙的路況資訊。

▲▼公路總局幸福公路APP。（圖／記者賴文萱攝）

▲幸福公路APP可即時查看路況影像。（圖／記者賴文萱攝）

另外，只要打開語音播報功能，不用手，就能用耳朵聽取前方路況資訊，在國道壅塞時，只要替代道路旅行時間比國道短，也會主動提醒用路人可改走替代道路，並在重點轉向點語音提醒，用路人不用擔心開過頭，行車更有效率。

APP中也會介紹省道沿線私藏秘境，吸引著旅客朝聖，如：台灣最長公路-台9線、處處充滿驚喜的公路-台18線等。

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關鍵字：幸福公路APP,公路總局,塞車,省道

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