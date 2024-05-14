今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

▲觀光署公布今年第1季觀光旅館及一般旅館平均房價為3135元，較2023年同期3028元，增加107元、成長3.4%。（圖／台北福華大飯店）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今（14日）公布，今年第1季觀光旅館及一般旅館平均房價為3135元，較2023年同期3028元，增加107元、成長3.4%，住房率為46%，以北市60.5％居冠，觀光署表示，第1季旅館市場熱絡，呈分眾趨勢，鼓勵平日出遊住宿。

觀光署指出，今年第1季旅館業市場熱絡，整體住客約為1697萬人次，較去年同期增加約35萬人次。另今年第1季觀光旅館及一般旅館的整體客房住用率為46%，以個別縣市觀之，以北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第2及第3，分別為51.3%及51%。

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▲2024年第1季平均房價區間分布圖。（圖／觀光署提供）※點圖放大

觀光署進一步指出，今年第1季觀光旅館及一般旅館整體平均房價為3135元，較去年同期3028元，增加107元、成長3.4%。以平均房價區間分布比例圖顯示，第1季共計3440家旅館，其中約有80%(共2722家)低於平均房價，其中約35%(共1193家)座落於1500元至2500元之間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。

觀光署表示，旅館業平均房價上漲原因，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數(CPI)觀之，今年第1季平均消費者物價指數(CPI)漲2.34%，其中服務類漲2.62%，整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。

▲觀光署公布今年第1季觀光旅館及一般旅館平均房價為3135元，較2023年同期3028元，增加107元、成長3.4%。（圖／漢來飯店事業群提供）



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