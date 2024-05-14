　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

▲7月底前持華航4月至7月期間登機證入住，享升等尊爵套房（圖/台北福華大飯店）

▲觀光署公布今年第1季觀光旅館及一般旅館平均房價為3135元，較2023年同期3028元，增加107元、成長3.4%。（圖／台北福華大飯店）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今（14日）公布，今年第1季觀光旅館及一般旅館平均房價為3135元，較2023年同期3028元，增加107元、成長3.4%，住房率為46%，以北市60.5％居冠，觀光署表示，第1季旅館市場熱絡，呈分眾趨勢，鼓勵平日出遊住宿。

觀光署指出，今年第1季旅館業市場熱絡，整體住客約為1697萬人次，較去年同期增加約35萬人次。另今年第1季觀光旅館及一般旅館的整體客房住用率為46%，以個別縣市觀之，以北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第2及第3，分別為51.3%及51%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2024年第1季平均房價區間分布圖。（圖／觀光署提供攝）

▲2024年第1季平均房價區間分布圖。（圖／觀光署提供）※點圖放大

觀光署進一步指出，今年第1季觀光旅館及一般旅館整體平均房價為3135元，較去年同期3028元，增加107元、成長3.4%。以平均房價區間分布比例圖顯示，第1季共計3440家旅館，其中約有80%(共2722家)低於平均房價，其中約35%(共1193家)座落於1500元至2500元之間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。

觀光署表示，旅館業平均房價上漲原因，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數(CPI)觀之，今年第1季平均消費者物價指數(CPI)漲2.34%，其中服務類漲2.62%，整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。

▲漢來大手筆購置媲美星級飯店的「漢來會館」做為員工專屬宿舍。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲觀光署公布今年第1季觀光旅館及一般旅館平均房價為3135元，較2023年同期3028元，增加107元、成長3.4%。（圖／漢來飯店事業群提供）

觀光署推出優宿專區，提供超過600個優惠住宿方案供民眾出遊上網查詢參考，相關資訊整理於台灣旅宿網「優宿專區」；觀光署鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，也鼓勵消費者利用平日出遊住宿，以分流概念，享受較實惠的價格及舒適的旅遊環境。
 

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

詐騙集團新招！「假郵局包裹單」回撥恐個資外洩　4破綻一次辨別

北港朝天宮媽祖赴美遶境12天　媽祖、2名將軍「買票搭機」請上位

做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

A肝疫苗供貨有空窗！12萬名幼兒受影響　台大醫揭「延後接種」效果

今年首季旅館房價更貴「平均一晚3135元」　觀光署：鼓勵平日出遊

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

今年必看！畢卡索、梵谷真跡都在南台灣美術館　雙展聯票倒數開賣

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

直擊「雪霸農場繡球花」現況！客房全更新　咖啡廳賞雲海、夕陽

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

生活熱門新聞

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

性愛可以防失智！醫師認證：活到老做到老

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

詐騙集團新招假郵局包裹單！回撥恐個資外洩

大叔財富自由「一次找3女教練上課」他愣：當酒店在玩

朝天宮媽赴美遶境　買票搭機請上位

明後天「早晚溫差10度」　周五回暖飆30度好天氣到周日

騎樓違停等8項微罪不開放檢舉　交通部：拚6月底前上路

不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

心儀對象提去摩鐵　3hrs只做1事！網讚：最佳女婿

預算只有2萬「想出國能去哪？」　內行秒推1地

4星座談戀愛　就想天長地久

大型飯店首進駐文山區！Zoo Mall用地閒置10年重生

更多熱門

相關新聞

3月1.3萬件預售交易　愛山林估520後「溫和穩健樂觀」

3月1.3萬件預售交易　愛山林估520後「溫和穩健樂觀」

預售市場熱，3月實價揭露量達1.3萬件，金額高達2135億元，可能創下歷史次高。展望後市，代銷大咖、愛山林總經理張境在表示，520新政府將上台，內閣團隊穩健，只要經濟持續成長，地緣政治穩定，房市「溫和穩健樂觀」。

房價「鎮比市還貴」　草屯大樓價3年漲38%

房價「鎮比市還貴」　草屯大樓價3年漲38%

友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了

友靠新青安「買1200萬預售屋」！他見地點愣了

三重命案房東成苦主　別租給九種房客

三重命案房東成苦主　別租給九種房客

低成本跟風台積電　楠梓漢總價85萬買套房「比買車便宜」

低成本跟風台積電　楠梓漢總價85萬買套房「比買車便宜」

關鍵字：

觀光旅館一般旅館房價住房率平日

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

本本騙「跟蹦闆上摩鐵被拍」！孫生嚇傻信了

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面