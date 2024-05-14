高中英文師嗆「不讀書變低收入戶」學生傻眼！台中教育局回應了

▲台中某高中老師在課堂脫口「不認真讀書會變成低收入戶」，引起學生譁然，事後又稱「我只接受跟一個人道歉，下課來找我。」再度引火上身。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

台中市大甲區某高中英文老師在課堂失言，脫口「…真的有好好學習、肯努力的話，也不至於變成低收入戶。」引起學生譁然躁動，得知該班確實有低收入戶學生後，老師卻又說「我只接受跟一個人道歉，下課來找我。」遭同學質疑是帶有針對性的歧視。對此，台中教育局今（14日）表示，校方已進行告誡，老師也對此事感到懊悔，將加強宣導師生的正向輔導及管教。

近日有學生在社群PO出老師課堂失言的影片，引起網友熱議。影片中該名老師本想激勵同學用功讀書，卻語出驚人「…真的有好好學習、肯努力的話，也不至於變成低收入戶」，令台下學生譁然，開始鼓譟訕笑，因為該班正好就有低收入戶學生。

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可老師被學生糾正要求道歉後，卻說「我只接受跟一個人道歉，下課來找我。」讓台下學生再度傻眼，質疑老師的做法恐造成二度傷害，有人當場立刻發話「然後那個人要是低收入戶？」「這算換個方式羞辱他嗎？」老師則是一臉尷尬停止發言。

由於影片逐漸發酵，教育局今天表示，關於該校英語教師為鼓勵學生用了不恰當言語，校方已進行告誡，老師也為此感到後悔，後續將在相關會議繼續加強老師對學生的正向輔導與管教作為。據了解老師已坦承錯誤，並向該班低收入戶學生道歉，坦言與新世代學生存在代溝，強調本意是鼓勵學生好好讀書。

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