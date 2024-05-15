19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

▲台東市大學路二段發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）



記者楊漢聲、柯振中／台東報導

台東縣台東市大學路二段14日發生嚴重車禍，22歲陽姓男子駕駛小客車，載著19歲的余姓女子，晚間8點多經過該路段時，失控撞上變電箱，接著連人帶車彈飛到排水溝裡，導致2人傷重不治。據了解，2人是朋友關係，這次相聚是打算過生日，沒想到竟碰上死劫，至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

22歲陽姓男子14日晚間8點多駕駛小客車，載著19歲余女行經大學路二段一帶、鄰近平交道的路段時，突然失控撞上旁邊的變電箱，撞擊力道之大，導致2人連人帶車彈飛到一旁的排水溝當中，變電箱也嚴重損毀，也波及了旁邊的鐵柵欄。

▼台東市大學路二段發生嚴重車禍。（圖／翻攝畫面）



變電箱受到撞擊後，不僅導致路燈全暗，周遭的200多戶也受到影響而停電，台電人員也為此緊急出動搶修。

消防局獲報後派出5車共12人到場，不過將陽男、余女救起時，2人都已經沒有生命跡象。後來2人被分別送往馬偕醫院、基督教醫院搶救，遺憾的是2人仍舊不幸身亡。

據了解，19歲余女是花蓮人，這次搭乘陽男的車來到台東，是打算要過生日，沒想到途中竟遭遇死劫。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。