17歲少年洗三溫暖被脫褲硬上　60歲按摩女奪他「第一次」

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南部一名17歲少年來北部旅遊，昨（13日）到台北市松山區一間三溫暖洗浴按摩，卻慘遭按摩小姐硬上性侵，讓原是處男的少年嚇到臉色蒼白，並向轄區警方報案。對此，台北市警局婦幼隊證實，目前已與轄區警方展開調查。

據了解，少年13日從南部北上訪友，先獨自搭車前往南京東路一間三溫暖洗浴後休息，期間遇到店內按摩小姐攀談詢問要不要按摩，少年在推銷下半推半答應，卻沒想到按摩過程中，突然被女子脫褲硬上，強迫發生性行為。

少年指控，當時按摩到一半被強行脫褲子，接著按摩女直接騎上來，嚇得他驚慌失措，並在店內揚言報警，怎料店家得知少年報案後，竟要按摩女把用過的保險套和衛生紙丟棄。少年認為處男就這樣「失去第一次」越想越不甘心，離開後隨即向附近松山分局中崙派出所報案。

對此，警方依規定通知北市婦幼警察隊接手續偵，而少年也在婦幼隊警員陪同下到市立仁愛醫院驗傷後提告，全案將朝妨害性自主罪嫌偵辦。據了解，警方已掌握按摩女身分，驚發現按摩女竟年逾60歲，並近日將約談對方到案說明。

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