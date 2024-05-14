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台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲台大畢業新鮮人抱怨「當兵耽誤就業」、「納稅養軍人」，結果慘遭現役國軍弟兄洗臉。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名台大畢業的新鮮人發文抱怨，他剛退伍在半導體業工作，但想起服役時被一群志願役差遣，根本是耽誤就業，何況他現在薪水是志願役的4倍至5倍，還要花納稅錢養這些人。不料此言一出，一名國軍弟兄立刻貼出報稅單狠狠打臉，「如果你稅繳比我少、賺也比我少，還是閉嘴好了！」

原PO以「當兵完全就是耽誤就業」為題在Dcard心情版發文指出，他年初退伍，目前在半導體業工作，想到自己在軍中被一群高中畢業的志願役差使，完全是「虎落平陽被犬欺」。

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原PO指出，他現在整年薪水是這些軍人的4到5倍，「想到這群水蛭，薪水低到不用繳稅，還要靠知識分子納稅養他們，就覺得很不爽，祝有能力的學弟們當兵順利，趕快出來賺大錢。」

貼文一出，許多網友紛紛批評，「只能說你的井底之蛙限制你的眼界罷了，軍隊裡比你厲害的人其實還很多」、「會抱怨當兵耽誤人生的，就算多給他們那幾個月的時間也不會變比較成功，愛抱怨的人永遠只會怨天尤人」、「你簽下去就能改善你所說的缺點」、「雖然我也不喜歡國軍文化，但看到你說軍人不用繳稅，就知道你也差不多低能，要酸人也不先做好功課...」

還有一名學歷是瑞士蘇黎世大學的退役弟兄也留言，「我服兵役前就拿到國外博班offer，合約簽今年，實驗室老闆也願意等我當完兵，國家義務要服就是要服，不要因為自己工作找的不順利就在那邊怪東怪西，扯什麼兵役扯什麼別人底層，這種行為很可悲。」

不過，也有部分網友繼續酸「別笑死人了，軍人素質怎樣你自己還不清楚？當兵當到有優越感真的笑死」、「目前看過幾百個志願役阿兵哥，沒看到有什麼過人之處欸」、「（收入）貼出來讓我瞧瞧，不要吃嘴」，不料一名現役軍人真的貼出報稅單，徹底讓酸民閉嘴、不再筆戰。

▲▼台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名志願役軍人秀出報稅單，當場打臉酸民。（圖／翻攝自Dcard）

這名貼出報稅單的現役弟兄表示，一直都覺得這份工作，不能說有優越感，但不會變成拿工作嘲笑其他行業的人...我當兵不兼差，靠股息分紅，這3年都年收過200萬了，「如果你賺比我高，說我無腦我服，如果你稅繳比我少、賺也比我少，我看你還是閉嘴好了。」

還有人提醒原PO，「等到巷弄戰的時候，你付再多錢人家也未必會保你離開，和平年代的小孩，未嘗戰爭苦、莫貶軍人低」、「有本事就簽下去，不要以為自己多了不起，如果沒有他們簽下去，說不定你要當2、3年兵，回到跟從前一樣，到時候又要抱怨了」。

▼原先酸民氣焰囂張，結果看到報稅單一秒安靜，不再回覆貼文。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼台大畢業生不爽「繳稅養軍人」　慘遭現役國軍秀報稅單打臉。（圖／翻攝自Dcard）

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國軍志願役報稅單

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