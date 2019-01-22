膽汁淤積全身金黃色　暖父一個月減10公斤割肝救女

▲手機上記錄著女兒吃藥的時間。（圖／翻攝自《北京晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

內蒙古包頭男子張飛因為9個月大的女兒罹患家族性膽汁淤積症，必須進行肝移植才能根治，雖然自己的肝能捐給女兒，但是他體重過重，還有脂肪肝，為了拯救女兒，他在一個月內減肥10公斤，去年12月初手術成功，女兒病情逐漸好轉，也成為了他名符其實的「『新』肝寶貝」。

《北京晚報》指出，從出生的第二個月起，女兒小七身體就變成了金黃色，張飛以為她得了黃疸，但是用藥物治療不見起色，在醫生的建議下來帶著小七到北京求診，病情雖然一度好轉，但隨即又惡化，由於飽受家族性膽汁淤積症的折磨，小七分泌的膽汁無法正常排出體外，肚子越脹越大，伴隨而來的還有肝損傷、肝硬化、肝脾腫大等症狀，只有進行肝移植才能根治。

▲張飛和女兒小七。（圖／翻攝自《北京晚報》微信公眾號）

張飛家的遭遇引起了身邊人的關注，很快募到了醫藥費用，為了捐給女兒健康的肝臟，張飛在一個月內減重近20斤（約10公斤），身體的各項指標達到正常，終於完成手術，擁有了爸爸肝臟的小七恢復得很快，不僅腫脹的腹部逐漸平坦，身上的黃疸一點點褪去，就連精神也一天比一天好了。

張飛在微信朋友圈寫道，「時間是治愈很多東西的良藥，也是很好的磨合劑，它讓世間所經歷的都成為一種印記，刻在不同的時空軌道上，熠熠生輝！」