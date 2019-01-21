黃國昌辭職群龍無首　時代力量2月1日選新任黨主席

記者徐政璿／台北報導

時代力量1月中完成黨員大會，根據這次黨員大會的黨章修正，取消已運作兩屆的由主席團推舉執行黨主席的制度，1月28日到30日將召開大會選出15名決策委員，2月1再日由15人的決策委員會透過互推的方式，共同推出1位黨主席。

建黨3年的時代力量，過去二屆採主席團制度，由黨員投票選出7名主席團成員，由這7人推選出一位「執行黨主席」。今年因應《政黨法》修法要求政黨完成法人化程序，時代力量也應內政部要求修正黨章，經黨員大會決議後，取消主席團制度，改透過直選方式選出15名決策委員，由15人的決策委員會透過互推的方式，共同推出1位黨主席。

目前黃國昌之外，4名委員包括林昶佐、徐永明、洪慈庸和高潞·以用·巴魕剌都已登記參選。黃國昌雖辭去黨主席，暫時還保留新北市黨部主委職務。

時代力量選舉相關時程：

1/13（日）：發布選舉辦法及選舉公告

1/14（一）- 1/20（日）：受理候選人登記開始及截止

1/21（一）：公布「候選人公告」

1/21（一） - 1/26（六）23:59止：為黨員提問時間，黨員可至網站上對候選人提問

1/21（一） - 1/27（日）23:59止：為候選人回應時間，候選人可於網站上對黨員提出之問題進行回應

1/28（一）00:01 - 1/30（三）23:59止：發出投票通知與投票

1/31（四）：公告結果

2/01（五）：召開決策委員會，選舉黨主席

▼時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）