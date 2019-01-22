特勤掉漆！小英自求多福　少將隨扈3千公里跑成馬拉松

圖文／鏡週刊



國安局特勤中心傳出體能測驗大放水，除了人員進用時頻頻補測，形同徵才強制上壘，組織內的常態測驗也用盡方法力保高官，引發外界一片嘩然，甚至連負責正副總統候選人安全的「安維六號」任務，特勤中心都敢動手腳。

遭到指控鑑測成績有爭議的是總統府侍衛室少將曾維聰，以及特勤中心上校警衛組長謝靜華。特勤中心聲稱曾員近5年體能測驗均合格，執行長方正強調， 曾員在2015年4月間的年度鑑測失利，但同年10月的「安維專精訓練」(保護正副總統候選人)鑑測合格，故核定通過當年度測驗。

本刊深入追查，3千公尺跑步是曾員弱項，當年他在年度鑑測低空掠過，反而是在攸關安維六號任務的訓練鑑測因為跑步滑鐵盧，未能通過專精訓練這項關鍵就不能執行安維六號勤務，他當年獲分發負責總統候選人蔡英文安維任務，小英當選總統後，他也因而在2017年7月1日榮陞少將。

方正表示，謝靜華上校則是除2016年鑑測不合格外，隔年鑑測是合格的。不過2017年謝員係因受傷申請以他項替代跑步，謝員曾經擔任過訓練組長，自己體能都不行，怎麼替組織訓練成員。



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