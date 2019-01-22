　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

黑松沙士限量「豬事大吉瓶」多款搞怪圖文　網友：耍廢超有感

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼黑松沙士11款限量瓶身。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年黑松大膽玩包裝，把春聯放在瓶罐，極具美感的合文字藝術，引爆收藏浪潮。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導

2019年即將迎來豬年，每年春節必要出動紅色春聯，竟然出現在沙士罐上，超趣味文字和吉祥話瞬間洗版IG，網友紛紛收集炫照，要在開春闖出好彩頭。近年飲料品牌熱愛主打文青風，從詩集、快閃打卡店等大玩噱頭！黑松沙士慶祝「豬」年，特別與創作者「合字文間」合作，從「白話」、「網語」、「賀詞」的三大主題中設計多款趣味的過年情境插圖，其中「擠霸昏」、「人帥真好」按讚率最高，超趣味文字和吉祥話在IG瘋狂洗版，變成新年最療癒的話題之一。

2019年新春就是要搶好彩頭、發大財！黑松沙士的氣泡帶你一飛沖天，今年黑松大膽玩包裝，把春聯放在產品上，極具美感的合文字藝術，配上復古幽默插畫，十足搞笑的詼諧感成功讓消費者買單收藏，「好有趣，想集一套！」掀起一股猜字熱潮！仔細一探究竟，黑松沙士瓶上的合文字春聯除了有步步高升、成功等必用的祝賀用語，搭配的插畫才更是引起共鳴的燃點。

▲▼黑松沙士11款限量瓶身。（圖／記者湯興漢攝）

▲拼新年好運！黑松與創作者「合字文間」合作，推出多款限量瓶身已在通路上架。

例如「步步高升」插圖是描繪一個人踩著三個人的身體往上爬，笑翻眾多網友：「升遷就是要踐踏別人的body啊！」；另一版「耍廢」圖文配合躺在病床的樹懶，滑手機打點滴的畫面也十分搞笑，網友紛紛說：「過年的我」、「我365天都是這狀態」等。

黑松沙士限量瓶換包裝，一層一層的書法文字，詼諧又融合過年元素，12款包裝排開超級壯觀！黑松沙士的包裝應景農曆春節，擄獲網民的心。其實趣味性的春聯不僅如此，「擠霸昏」、「睡睡平安」、「愛很簡單」等，綜合台語諧音的字彙帶來祝福與療癒感，因此限量瓶一上架幾乎被掃空，在年末迎新的時節當作小禮物送親友，也能製造充滿歡笑的回憶。

▲▼黑松沙士11款限量瓶身。（圖／記者湯興漢攝）

▲黑松沙士豬事大吉限定版，詼諧融合過年元素，一字排開超霸氣。

▲▼黑松沙士11款限量瓶身。（圖／記者湯興漢攝）

▲只要上黑松沙士粉絲團測2019年運勢，可以預知最合適的新年開運法，還有機會把限量好禮帶回家。

想在這個冬天過一個「最有梗」的農曆新年，就記得要準備黑松沙士！有趣的插圖也要帶給消費者滿滿療癒，另外黑松沙士提供開運小指引，即日起只要上黑松沙士豬事大吉活動網站即可測2019年運勢，就能知道自己最適合的開運法！只要完成運勢小遊戲就有機會把獎品帶回家。黑松沙士在年節前夕帶動合文字熱潮，把經典的春聯寓意變得KUSO有趣，結合創意的限量商品要在新的一年，帶給消費者會心一笑的正能量。

立馬測一波>> http://bit.ly/2Hhtrwz
更多喝黑松豬事大吉活動資訊>> http://bit.ly/2MdUDee

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
實測噴槍威力！高壓噴臉頰「凹陷大洞」
「噴槍都在父親身邊」　加油站長：女童一直躺在副駕
段宜康要求說清楚　柯文哲嗆：曲棍球吞下去再發問

關鍵字：黑松,沙士,汽水,限量瓶,黑松沙士

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大陸勢力支持選總統？柯文哲：我應該不會是大陸首選

線上爽抽「買1送1」優惠又來了！星巴克限時7天免費玩快試手氣

黑松沙士限量「豬事大吉瓶」多款搞怪圖文　網友：耍廢超有感

穿了10年...小7店員偷偷換上新制服了！科技灰超有時尚感

MV創下7300萬點閱率　法國創作女歌手Jain 專訪

麥當勞明起21項產品貴3元！2019才過22天...就有12家漲價了

高速公路重覆封路施工的秘密　忍耐一時更安全上路

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

線上電玩展優惠狂　PS4直降3790元、Switch獨家價8999元

必勝客要漲價了！大比薩調漲15元　外送費也變貴「399元以下收50元」

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

潘瑋柏在他面前嗆王菲！　謝霆鋒請吃一堆「暗黑料理」

黑松沙士限量「豬事大吉瓶」多款搞怪圖文　網友：耍廢超有感

穿了10年...小7店員偷偷換上新制服了！科技灰超有時尚感

MV創下7300萬點閱率　法國創作女歌手Jain 專訪

麥當勞明起21項產品貴3元！2019才過22天...就有12家漲價了

高速公路重覆封路施工的秘密　忍耐一時更安全上路

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

線上電玩展優惠狂　PS4直降3790元、Switch獨家價8999元

必勝客要漲價了！大比薩調漲15元　外送費也變貴「399元以下收50元」

廢墟變黃金！新竹巨城貼10年前後對比照　網友：不可思議　

把握最後幾天優惠訂年菜　6大電商今起陸續收單

逼脫衣洗劫女房仲7千元　特戰狼判刑8年定讞

華聞快遞／陸人社部：已為農民工追發工資待遇57億元人民幣

紹興醉雞腿、香燻鴨胸信義誠品開賣　年夜飯輕鬆加菜

馬查多爆2支神秘隊伍開出最高價　外傳是馬林魚、海盜

2019台北旅展門票限時贈！國內外超低價旅遊任你挑

一秒變文青！屏東最美麵包店　質感空間打造超吸睛

國道小貨車失控翻覆　滿載機油火勢猛烈燒成骨架

柯文哲要段宜康吞曲棍球　柯媽不捨：段愛罵當然他會有一點生氣

特勤掉漆！少校仰臥起坐挺不起腰桿　分2天「補測3次」才過關

吃完早餐肚子痛！衝公司廁所「3次7間全滿」崩潰問卦　網笑：比產線還滿載

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

新竹巨城10年對比 網友：太強..

線上電玩展優惠狂　Switch..

網連署救焦糖奶茶　麥當勞回46..

2019才過22天..就有12..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

巨大版「樂高車站」現身統一時代

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

必勝客要漲價了！大比薩調漲15..

穿了10年！小7店員偷換新制服..

高速公路重覆封路施工的秘密

百貨年前促銷好拚　999元送2..

好拍又好玩　Hello！搞怪8..

泰國爆紅碗公洋芋片台灣買得到了

更多熱門

相關新聞

影／黑松將標售深坑土地　法人：可望挹注明年EPS再創高峰

在全台握有相當多的土地資產的黑松，是法人眼中典型的資產股，董事長張斌堂今（19）日表示，董事會決議標售位於深坑的逾7000坪土地；法人預估，大台北地區2000坪以上的工業地相當稀缺，此案若順利出售，可望挹注黑松全年每股稅後純益（EPS）上看15元，創歷年新高表現可期。

影／黑松前三季賺贏去年全年　受惠成本控管發威

楊丞琳也愛喝的茶出自它　黑松將標售深坑7000坪土地

黑松法說會下午登場　聚焦飲料、酒品營運俏　股價上漲逾3%

腎臟會被「10致命壞習慣」搞死！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

中壢KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

女童玩噴氣嘴亡　父遭「過失致死」移送原因

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

踹斷童肋骨！夫嗆：打孩子剛好

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

女童玩噴氣嘴死亡　父依過失致死移送

送老婆1.8萬！存摺藏告白密碼網讚爆

最凍9度今晚到一路冷到下周　2號颱風「蝴蝶」恐生成

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面