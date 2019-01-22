黑松沙士限量「豬事大吉瓶」多款搞怪圖文　網友：耍廢超有感

▲今年黑松大膽玩包裝，把春聯放在瓶罐，極具美感的合文字藝術，引爆收藏浪潮。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導

2019年即將迎來豬年，每年春節必要出動紅色春聯，竟然出現在沙士罐上，超趣味文字和吉祥話瞬間洗版IG，網友紛紛收集炫照，要在開春闖出好彩頭。近年飲料品牌熱愛主打文青風，從詩集、快閃打卡店等大玩噱頭！黑松沙士慶祝「豬」年，特別與創作者「合字文間」合作，從「白話」、「網語」、「賀詞」的三大主題中設計多款趣味的過年情境插圖，其中「擠霸昏」、「人帥真好」按讚率最高，超趣味文字和吉祥話在IG瘋狂洗版，變成新年最療癒的話題之一。

2019年新春就是要搶好彩頭、發大財！黑松沙士的氣泡帶你一飛沖天，今年黑松大膽玩包裝，把春聯放在產品上，極具美感的合文字藝術，配上復古幽默插畫，十足搞笑的詼諧感成功讓消費者買單收藏，「好有趣，想集一套！」掀起一股猜字熱潮！仔細一探究竟，黑松沙士瓶上的合文字春聯除了有步步高升、成功等必用的祝賀用語，搭配的插畫才更是引起共鳴的燃點。

▲拼新年好運！黑松與創作者「合字文間」合作，推出多款限量瓶身已在通路上架。

例如「步步高升」插圖是描繪一個人踩著三個人的身體往上爬，笑翻眾多網友：「升遷就是要踐踏別人的body啊！」；另一版「耍廢」圖文配合躺在病床的樹懶，滑手機打點滴的畫面也十分搞笑，網友紛紛說：「過年的我」、「我365天都是這狀態」等。

黑松沙士限量瓶換包裝，一層一層的書法文字，詼諧又融合過年元素，12款包裝排開超級壯觀！黑松沙士的包裝應景農曆春節，擄獲網民的心。其實趣味性的春聯不僅如此，「擠霸昏」、「睡睡平安」、「愛很簡單」等，綜合台語諧音的字彙帶來祝福與療癒感，因此限量瓶一上架幾乎被掃空，在年末迎新的時節當作小禮物送親友，也能製造充滿歡笑的回憶。

▲黑松沙士豬事大吉限定版，詼諧融合過年元素，一字排開超霸氣。

▲只要上黑松沙士粉絲團測2019年運勢，可以預知最合適的新年開運法，還有機會把限量好禮帶回家。

想在這個冬天過一個「最有梗」的農曆新年，就記得要準備黑松沙士！有趣的插圖也要帶給消費者滿滿療癒，另外黑松沙士提供開運小指引，即日起只要上黑松沙士豬事大吉活動網站即可測2019年運勢，就能知道自己最適合的開運法！只要完成運勢小遊戲就有機會把獎品帶回家。黑松沙士在年節前夕帶動合文字熱潮，把經典的春聯寓意變得KUSO有趣，結合創意的限量商品要在新的一年，帶給消費者會心一笑的正能量。



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