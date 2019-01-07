大陸勢力支持選總統？柯文哲：我應該不會是大陸首選

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議員王世堅被視為頭號「柯黑」，7日他接受廣播節目《POP大國民》專訪表示，台北市長柯文哲一定選2020，並斷言他一定選不上，他強調，除了柯文哲的政治意圖，背後勢力例如大陸也會慫恿他選總統，藉此瓦解民進黨。柯文哲受訪時回應，「我想我不會是大陸首選」。

王世堅談到柯文哲選總統的問題，他認為要選總統的人一定要有台灣意識及國家觀念，但柯文哲沒有政治思想和中心價值經常亂講話，卻對大陸卻非常小心，幾乎字斟句酌，還透過雙城論壇抱對岸的大腿，更斷言「柯文哲一定選2020，也一定選不上」。他也分析，柯文哲的參選不僅是其政治企圖，背後勢力如大陸會繼續慫恿他選總統，最大目的就是要搗蛋興風作浪，藉此裂解民進黨與台灣本土意識。

被問到2020是否要選總統，還被指背後有大陸勢力，柯文哲受訪時回應，「我想我應該不會是大陸首選」。媒體追問為何認為不是大陸首選，他解釋，「唉呦，這個，我還是比較有自己的想法。」

此外，談及訪美行程，柯文哲表示台北市和亞特蘭大姊妹市40周年，很多禮尚往來、人情世故都必須要處理。至於媒體提問兩岸一家親是否可能提升至政治層級，柯文哲回應，「還是在文化、經濟層面，它是我先簽下定義，我對你沒有惡意，我是一種善意，不過我還是那句話，講完之後，轉過頭去，經濟國防還是要好好準備。」

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）