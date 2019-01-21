「大陸霾還在附近！」鄭明典解析為何這季節霾害嚴重

▲霾害示意圖。（圖／記者葉南州攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象局副局長鄭明典今（21日）天指出，台灣本島有迎風面的雨，所以各地空氣品質逐漸轉好中，除了高屏地區北風很難吹進，而靠近大陸的金門、馬祖，則還在承受大陸霾的顯著影響。根據環保署觀測，馬祖以及金門地區由於降雨情況不明顯，空氣品質為對所有族群不健康的「紅色警示」等級。

「大陸霾還在附近。」鄭明典上午在臉書指出，台灣本島有迎風面的雨，所以各地空氣品質逐漸轉好中，除了高屏地區北風很難吹進；相對的，靠近大陸的金門、馬祖，則還在承受大陸霾的顯著影響。他說，在秋、冬季節，大陸冷高壓通常偏北出海，東北季風到達台灣之前，要長時間、長距離經過海面，所以大陸霾很不容易大舉吹入台灣上空，而冬季後期和初春，大陸冷高壓容易偏南出海，如果水氣少，大陸霾影響台灣的機率就很高。「在未來幾個月，大陸霾再來台灣的機率還很高。」

環保署表示，今天受大陸冷氣團以及華南雲雨帶東移影響，東北風偏強，水平擴散條件轉好，中部以北、東半部地區受降雨洗除作用影響，污染物濃度偏低。根據9時監測結果，北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區以及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖以及金門地區由於降雨情況不明顯，空氣品質為「紅色警示」等級。

環保署說，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

▲馬祖以及金門地區空氣品質為「紅色警示」。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）