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月曆哪裡拿？許淑華與育幼院合作　網友：人美心也美

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▲▼許淑華將出月曆。（圖／許淑華提供）

▲許淑華將出月曆。（圖／許淑華提供）

政治中心／綜合報導

國民黨立委許淑華20日預告推出個人月曆後獲得粉絲廣大迴響，因此，她決定與南投仁愛之家的附設育幼院合作，只要捐款幫助他們，就能獲得美照月曆。

許淑華在2018選戰之夜化身「神力女超人」替現任高雄市長韓國瑜站台那一幕，至今仍令網友印象深刻，身材姣好、擁有一雙120公分逆天長腿的她即將在1月底推出2019年個人月曆。

許淑華21日在臉書表示，原本只是攝影師朋友的想法，做幾本月曆自己與親友收藏，沒想到會得到廣大的青睞和迴響，至於該如何將月曆寄送給大家，她決定接受許多臉友的建議。

許淑華指出，最近虐童事件層出不窮，很多收留弱勢兒少的單位默默付出但不太被大眾關注，南投仁愛之家的附設育幼院目前有將近60位弱勢孩童，若是以最低金額1人50元計算餐費，每年所需的餐費就超過3百多萬，更不論現在人工與食材的成本不斷調漲。

許淑華提及，經過與南投仁愛之家討論，待月曆印刷完成後，她將把月曆交給仁愛之家，願意為孩童奉獻的朋友，將能獲得月曆，至於詳細的捐款與寄送方式，她22日會附上仁愛之家的連結，期待支持她的粉絲們共襄盛舉。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「人美心也美」、「這樣子的結合很好」、「建議淑華妹發揮天使心，設定南投仁愛之家的額度，如果多出的部份是否能嘉惠台灣其他需要幫助的朋友？」、「被政治羈絆的一個世界超模」、「謝謝美女立委、台灣有妳真好！」

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