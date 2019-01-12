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專訪／如果男友不准妳穿高跟鞋？「神力女超人」許淑華14字霸氣秒回　

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文／徐政璿

擁有120公分逆天長腿，國民黨立委許淑華在2018選戰之夜化身「神力女超人」替現任高雄市長韓國瑜站台那一幕，至今仍令網友印象深刻。身材姣好的她在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，對於男友的身高，她並沒有特別要求，以前也交過曾教過比自己矮的男朋友。對於如果男生因為擔心身高不夠而不喜歡女友穿高跟鞋的問題，許淑華也霸氣地立刻送上14個字回應：「這男生第一時間就必須要淘汰啊！」

高中全班身高第一　曾交往過比自己矮的男友

「韓流」助長下聲勢暴漲，許淑華在談到從政過程時，格外珍惜每個遭遇。由於小時候家裡的環境複雜，許淑華表示，曾經跟不同階層人在一起，也因此現在從政的時候，面對各種選民更加自在，更能用他們角度去理解；人生階段很好玩，不管是從小選美還是從政，每一段經歷對她現在的工作都有幫助，現在回顧成長過程跟經歷，現在看起來都是很好的。

從小身高就比別人高，許淑華說，確實很多人看到她又高皮膚又黑，覺得她很會運動，「很大隻看起來就是好像運動不錯，不是會打籃球就是游泳」；但事實上，她的運動神經非常差，高中全班最高，跑步卻是最後一名，「看起來是運動健將，實際上就是運動不行的人」。

▲▼ 國民黨立委許淑華專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲《ETtoday新聞雲》專訪國民黨立委許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

通常個子高比較難交男朋友，但這個情況並沒有發生在她身上。許淑華笑說，「其實我現在的男朋友也沒有比我高啊」，而且以前也都曾交往過比她矮的男生。男友會不會禁止穿高跟鞋？她霸氣地表示，「如果他（男友）會認為說在一起我不能穿高跟鞋，這男生第一時間就必須要淘汰啊，男孩子怎麼會把自己的信心建立在他的上面呢？」

許淑華回憶，年輕什麼都敢穿，「高中時期還穿過那種恨天高10幾公分的」，那時候很流行厚底細跟，有買過一雙高跟鞋大概是16公分，「非常非常高，走起來很嚇人的」，但那個年代很流行；她透露，自己平常喜歡高跟鞋高度就是5、6公分，穿起來最自在，而且穿高跟鞋跑步對她來說不會有任何障礙。

許淑華說，男生自己要認為，雖然沒比她高，但是要懂得欣賞她，「這種男生懂得你穿什麼是好看，他要懂的從這方面去欣賞你，這個男生才是你要交往的」，不是說因為身高不足，「就壓制你不要穿高跟鞋，怎麼會有這樣的邏輯呢？」，她堅定地說，如果是這樣的心態，她奉勸所有女生，「這樣的男生不值得你交往的」。

▲▼國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前之夜，立委許淑華穿女超人裝出場。（資料照／記者林敬旻攝） 

選民盼「神力女超人」重現南投　韓國瑜驚呼「你犧牲這麼大」

「為什麼這個裝扮只在高雄出現？」，許淑華表示，2018選舉完回南投之後，選民看見她，就當面抱怨沒看過她在這裡穿過神力女超人的裝扮，覺得有點不公平，要她下次回來南投也要這個打扮。

許淑華說，有些小朋友還直接叫她神力女超人，他認為神力女超人這個名氣已經「大過許淑華本人了」；過去沒那麼關心政治的人不認識她，但只要認識韓國瑜的就會認識她，這次選舉擔任韓國瑜團隊的發言人，確實也讓她知名度提升許多。

還原當天穿神力女超人的選前之夜，許淑華說，其實是韓冰逼他穿，韓國瑜甚至不知道她要穿，她在後台一把外套脫掉時，韓國瑜驚呼「你犧牲這麼大」；韓國瑜夫人李佳芬則在旁邊一直笑說「妳真的拚了」，許淑華則笑回「沒辦法誰叫你女兒叫我一定要穿這樣」。

▼《ETtoday新聞雲》專訪國民黨立委許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 國民黨立委許淑華專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼國民黨立委許淑華專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：許淑華,神力女超人,立委,國民黨,韓國瑜

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