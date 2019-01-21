2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

▲台南地檢署與台南地院、統一獅隊在台南地院合辦「2019中職30崇法我獅」法治教育宣導活動，今年特別以「國民參與審判模擬法庭」方式進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華職棒大聯盟30年即將開打，台南地檢署與統一7-Eleven獅隊，為杜絕職棒簽賭及假球事件，自2007年起共同持續推動「公平球賽正義保障」法治教育宣導活動，每年球季開始前的球隊春訓期間，南檢均會邀請獅隊全體隊職員參與法治教育宣導。

台南地檢署與台南地院、獅隊於1月21日9時至11時，在台南地院第13法庭合辦「2019中職30崇法我獅（務實）」法治教育宣導活動，今年特別以「國民參與審判模擬法庭」方式進行。所謂「國民參與審判」，是指讓完全沒有審判專業知識、經驗的一般國民加入審判程序，參與聽訟、問案及最後判決形成的過程。

鄭銘謙檢察長表示，南檢於每年球隊春訓期間均會為獅隊安排法治教育宣導，透過角色扮演的互動方式進行，更能讓球員們對法律常識印象深刻，也希望藉由案例的提出，並讓獅隊隊職員進行「國民法官初體驗」，使其瞭解國民參與審判制度的運作，並對提出案例的法律常識有所認識，進而維護我國職業棒球清新、健康的比賽環境。

這次國民參審模擬法庭由3位台南地院法官及6位國民法官（自獅隊全體隊職員抽選出）組成，並由台南地檢署檢察官、學習司法官、台南地院法警、法官助理及獅隊張偉聖、古林睿煬等球員擔任檢察官、辯護人、書記官、被告、法警等角色，共同審理一件殺人案。

▲古林睿煬演被告，戴手銬腳鐐進法庭。（圖／記者林悅翻攝）

案情為某球員因不滿女友劈腿，該球員於酒後竟駕車衝撞與女友交往的第三者，致該第三者當場死亡，為了讓整個模擬更逼真，擔任被告的獅隊古林睿煬球員更戴上手銬、腳鐐進入法庭。

審判進行中，別出心裁地由鄭鈞仁球員以RAP方式改編權利告知事項，也透過設計有趣的問題及對白，讓球員們不時哄堂大笑。而擔任國民法官的演員在評議過程中，對於殺人罪量刑的看法不一，有無期徒刑、15年、10年不等，落差很大，讓球隊職員瞭解如何從各種面向、情狀考量，才能有妥適的量刑。本次活動讓獅隊職員對於國民參審的如何運作有初步的認識，寓教於樂，會後在獅隊全體隊職員與院檢工作人員大合照下，圓滿落幕。