▲ 怕老公拿賣屋款去賭博，越妻騙280萬回鄉買土地。（圖／示意圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名越籍黎氏外配，2017年趁著郭姓配偶拜託自己找仲介的機會，騙他簽下委託書，最後以280萬元成交，黎氏竟將這筆錢擅自還了其私人債務外，將大部份金錢匯回家鄉購買土地，郭男獲悉被騙怒而提告，檢方以侵占罪提起公訴。

起訴書指出，郭姓夫妻於2011年登記夫妻財產為分別財產制，黎氏趁2016年郭男委託代找仲介公司，騙取郭男提供建物土地權狀、身份証及印鑑證明，郭並簽立委託銷售契約書，一併交給黎氏找買家。

黎氏取得丈夫土地權狀及身份証件等文件後，透過不知情代書洽尋買主，最後以280萬元成交，誰知她在收到這筆錢後，竟佔為己用，除還了私人部份債務外，大部份都寄回越南購買了土地。郭男事後知道後，怒而控告老婆侵占等罪，經偵查黎氏坦承拿走全部售屋金錢，卻辯稱，怕先生把錢拿去賭博，並否認有竊盜及偽造文書犯行。



檢方調查，郭男確有親自簽立授權書及委託銷售契約書等文件，仲介業者也曾打電話給郭男確認過，因此，指控竊盜印鑑章及印鑑証明部份，罪証不足，全案偵結，但黎氏取得屋款後未交予丈夫據為己用，故依侵占罪將黎女提起公訴。