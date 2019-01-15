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養生館全裸女躲衣櫃！越配升級媽媽桑　號召同鄉嫩妹一起來

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記者林悅／台南報導

一名45歲越配阮姓女子自25歲嫁來台灣，除從事色情行業外，多年前升級成媽媽桑，經營3家養生館，更號召同鄉女子來台「假觀光真賣淫」，移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，全案偵訊後依妨害風化罪嫌送辦並遣返回國。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

政府開放東南亞免簽來臺觀光，除提升我國觀光產業、厚植與東南亞各國互動交流關係，也鼓勵台灣產業深耕東南亞，開拓本土企業實力；惟部分不肖人士利用東南亞人士可持憑14天觀光免簽入臺之機會，媒介外籍女子從事賣淫行為，從中牟取不法暴利。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，報請台南地檢署彭盛智檢察官指揮偵辦，於1月7日至8日間，由台南市專勤隊、台南市調查處、台南市善化分局及永康分局等單位同步執行搜索行動，在善化區、新市區及永康區三處養生館內查獲9名越南籍女子，以觀光名義持免簽證入台，卻從事色情按摩。員警破門入內時，更當場查獲越女忙著為男客做全套服務，有些越女則因未著衣物躲到衣櫃中，並在養生館內查獲超過58萬元現金等證物。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝）

查緝行動中帶回主嫌45歲越南籍阮姓女子及其合夥人，過程中赫然發現阮女已來台多年並取得我國國籍，曾有妨害風化前科，為謀取不法利益，夥同男性友人尋找人頭負責人，自立門戶開設3間越南養生館，成立專屬社群網站，主打越南年輕女子為噱頭，不定期發布小姐動態，吸引男客上門，阮女從賣淫女子，晉升賣淫集團幕後首腦，招攬越南同鄉女子來台賣淫，從中獲取暴利。色情服務半套約1200元、全套從2000到2500元不等，因「服務價格」物超所值，讓阮女經營的養生館生意相當不錯。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，逮獲阮女及其他9名越籍女子，查扣相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊副隊長黃濬清指出，近期也在機場攔查到其他疑受招攬來台的2名越女，全案今移送台南地檢署，訊後將11名越女依法遣返回國；阮女則涉妨害風化等罪嫌，後續將由檢察官進一步偵辦。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，部分人士為追求金錢利益，不惜觸犯法令，意圖營利媒介或僱用持免簽證或停留簽證入境之外國籍人士從事非法工作或賣淫行為，顯已違反就業服務法及刑法第231條妨害風化罪；另涉嫌妨害風化之越南籍女子恐已觸犯刑法使公務員登載不實罪，並違反入出國及移民法，移民署將依法強制驅逐出國。

移民署自2019年1月1日起推動「擴大逾期居（停）留外來人口自行到案」優惠政策，為期半年，鼓勵在台逾期外來人口自行到案，專案結束後將提高逾期罰鍰，延長禁止入台年限；此外，也鼓勵民眾踴躍檢舉「觀宏專案」觀光脫團之越南籍旅客，經查證屬實，每件最高核予新台幣4000元獎金。

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關鍵字：越配,媽媽桑,假觀光,真賣淫

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