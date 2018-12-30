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金流3.8億！男陳屍三峽溪「租豪宅po藍寶堅尼」　欠6百萬賭金到處躲

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▲▼三峽男陳屍溪底。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲徐姓男子被民眾發現陳屍在三峽的鹿母潭溪。（圖／記者陳雕文翻攝）

社會中心／綜合報導

新北市三峽區鹿母潭溪底發現一名赤裸男子陳屍在冰冷溪水中，全身上下只剩一條內褲，根據最新調查，這名男子曾在9月涉嫌代理中國「北京賽車」賭博網站，吸收未成年人士攬客，被警方逮捕後積欠大筆債務，還不出錢才造成不幸。

警方表示，這名29歲的死者徐姓男子陳屍附近的道路上發現一台三菱轎車，車內裝有2、3萬元的錢包及一支手機，手機紀錄一封「簡訊遺書」，大致內容是向家人道歉「很對不起你們」。

聯絡家屬確認徐男的身分，根據家屬提供的資訊，徐男12月初為了躲避追債，曾在桃園市中壢的親友住處待了10多天，但4天前說要外出，就此一去不返；如今再見面，徐男已成冰冷遺體，且全身瘀傷，直覺案情並不單純，鑑識人員仍在採證，以釐清實際死因。

▲「北京賽車」賭博機房遭搗破，驚見台灣人1個月下注近4億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲刑事局破獲「北京賽車」的台灣代理，發現一個月下注金額近4億元。（圖／記者柳名耕翻攝，資料照）

警方調查，徐男今年7、8月間以月租3萬元租下中壢豪宅，代理中國線上賭博遊戲「北京賽車」，遭到刑事局逮補，帳冊分析發現當時一個月下注金額與金流高達3.8億元，破獲時還查扣198萬2000元現金，手續費就有千萬元。

此外，當徐男落網時，豪宅內還有3名傳播妹，其中一名傳播妹的身上還搜出K他命毒品，應該是徐男點來玩樂，而且徐男的社群網站上還曾秀出藍寶堅尼的照片，行徑相當揮霍。

不過徐男9月初遭警方查緝後交保，疑似被上下游賭客追債、付不出後續相關的費用積欠600多萬元，才會導處躲藏，精神也出現問題，目前正持續釐清是自殺還是他殺。

▲「北京賽車」賭博機房遭搗破，驚見台灣人1個月下注近4億。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲專案小組前往中壢搜索，當場逮捕徐姓男子、楊姓成員以及3名傳播妹。（圖／記者柳名耕翻攝，資料照）

▲「北京賽車」賭博機房遭搗破，驚見台灣人1個月下注近4億。（圖／記者柳名耕攝）

▲除了贓證物外，專案小組也在現場查扣198餘萬的贓款。（圖／記者柳名耕攝）

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關鍵字：北京賽車,賭博,刑事局,三峽,陳屍,自殺,鹿母潭溪,藍寶堅尼,豪宅

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