【幕後】林昶佐網軍「空襲」　壓垮黃國昌最後一根稻草

▲黃國昌、林昶佐。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

去年九合一大選，時代力量在全台各地提名40席市議員，總共拿下16席，但令人驚訝的是，時代力量立委黃國昌的新北選區、立委徐永明督軍的台中市，議員全軍覆沒，引發黨內檢討聲浪；此外，泛林昶佐系統從勞基法修法開始，就對黃心生不滿，今年1月12日舉行首次黨員大會的黨章修正後，林的網軍不斷攻擊黃，讓相當重視網路聲量的黃非常錯愕，在遭到黨內圍剿心灰意冷之際，決定退出黨務運作。

黨內人士透露，黃國昌身為黨主席，輔選的選區卻全軍覆沒，對於選舉結果責無旁貸，輔選力道明顯不夠，引起黨內批評；此外，在路線主張上面，林昶佐表態支持民進黨，願在立法院當「小綠」爭取存活空間，黃國昌卻堅持走自己的路，兩人在理念上已經成為平行線。

在民進黨大敗之下，原本林昶佐還支持黃國昌選黨主席，但是今年1月12日舉行首次黨員大會，進行黨章修正，其中一項是由黨員直選的「決策委員會」，15人必須保障1名具原住民族身份，且單一性別不得少於三分之一」，這個應該符合進步和改革理念的保障條款，竟在黨員大會遭否決，引發基層黨員不滿。

在黨員大會後，泛林昶佐系統的基層黨員就一直在網路、投書媒體攻擊國昌，批評時代力量是歧視政黨，已經喪失創黨核心理念，「寧為玉碎、不為瓦全」的黨內選舉策略讓人錯愕。

黨內幕僚表示，林昶佐在會議中只有發言一次，也沒有明顯直接制止相關歧視發言，而是主張通過被稱為「高潞條款」的提案，提案被否決後，林、高潞也雙雙離席。不管是這次的原住民提案還是批評兩岸一家親等言論，林昶佐的台北市黨部一路就是讓黃國昌吃悶虧，黨內人士嘆「倒不如就讓昶佐自己去玩吧」。

另外，黃國昌有意角逐連任，但經歷過上次罷免案元氣大傷，民進黨也不會再禮讓，黨內紛紛建議他改列不分區，但黃本人認為，放棄經營4年的區域立委，勢必會受到ㄧ些批評，因此陷入長考當中。為了擔心跟台聯一樣泡沫化，時代力量在立委選舉策略上，會以遍地開花方式提名，衝5%的政黨票，也替黃國昌的不分區爭取空間。

對此，林昶佐21日則澄清，關於保障原住民族與性別平等的提案，我抱持支持的立場，在黨員大會現場已公開發言。而事後我也發表聲明，黨也發表了聲明，這是我們共同的態度。而關於我的路線，我一直都堅定認為時代力量必須有自己的定位與主體性，就如同主席所說的「堅持理想、就事論事、實事求是」。

林昶佐強調，對於這種一而再再而三不具名的捕風捉影、悖離事實、充滿惡意的放話，嚴重傷害了我們所堅持的進步價值，請適可而止。