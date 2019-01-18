他被壓床真相「竟是男同事醉後趴上身」　還摸下體

▲男子被壓床驚醒。（圖／達志／示意圖）

地方中心／苗栗報導

一名詹姓男子2018年2月某天假藉醉意，見同事阿明（化名）在睡覺，趁對方來不及抗拒，竟趴上他身上，並把手放在下體旁，嚇壞對方，因此挨告性騷擾。苗栗地方法院審理後，依違反性騷擾防治法，判詹男拘役50天。

檢警調查發現，有人在場看到詹男趴在男同事身上，把手放在下體旁，還趕快把他拉開，也有人被當事人告知遭性騷擾一事。

判決書指出，「性騷擾」指對被害人之身體為偷襲式、短暫式、有性暗示之不當觸摸，含有調戲意味，而使人有不舒服之感覺；又該條項雖例示禁止觸及他人身體部位為臀部、胸部，但為避免對被害人其他身體部位身體決定自由之保護，有所疏漏，另規定以「其他身體隱私處」作為概括性補充規定。

而所謂「其他身體隱私處」，乃不確定法律概念，客觀上固然包括男女生殖器、大腿內側、鼠蹊部等通常社會觀念中屬於身體隱私或性敏感部位，至於其他身體部位，諸如耳朵、脖子、肚臍、腰部、肩膀、背部、小腿、大腿外側及膝蓋腿等男女身體部位，究竟是否屬於條文所稱「其他身體隱私處」，仍應依社會通念及被害人個別情狀，並參酌個案審酌事件發生背景、環境、當事人關係、行為人言詞、行為及相對人認知等具體事實。

因此，法官認為詹男犯性騷擾防治法第25條第1 項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其身體隱私處之行為罪，審酌他為逞一己私慾，趁同事不及抗拒，而任意觸摸隱私部位，不尊重身體自主權，造成對方心理之不安全感，但犯後坦承犯行，且有道歉，因此依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私處之行為，處拘役50日，可易科罰金。

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