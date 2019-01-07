移民署推半年專案　逾期滯台移工「自首」免罰

▲移民署長邱豐光釋出善意，推逾期滯台移工自行到案免罰專案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署為鼓勵非法外籍移工投案、降低外勞滯台人數。署長邱豐光昨天宣布「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，希望藉此讓違法滯台的外籍移工自行到案，可免收容、免繳罰鍰。同時也鼓勵民眾檢舉非法雇主、仲介，移民署以選賞和限期自主到案免罰「從寬處理」方式，釋出善意希望降低台灣目前滯台外籍移工問題。

移民署長邱豐光表示，在全球化和經濟提差異情況下，國際人流互動頻繁，移民署統計到2018年10月底，累計愈台滯留外籍人口已達8萬8千多人，滯台非法移工人數的增加將衍生社會治安問題。

▲移民署長邱豐光釋出善意，推逾期滯台移工自行到案免罰專案。（圖／記者張君豪翻攝）

邱豐光指出，署方釋出善意推新專案，目的是為了提升查處成效，以及降低外勤人員查緝工作過程的人身安全，也兼顧保障逾期滯台外籍人士的人權。而事實上移民署早在2011年就推動自動到案機制，歷年執行成效頗佳。

也因此移民署加碼推動「擴大自行到案」專案，專案施行期間從2019年元旦到6月30日止，為期半年，署方採取寬嚴並濟的行政措施，包含自行到案者從寬論處，免收容拘禁及免逾期罰鍰2千元，並減免禁止入境期間。

但移民署說，專案執行中被查獲到案，或者專案結束後將從重處罰，屆時被查獲的違法滯台移工將一率收容，併科逾期罰鍰和重新計算拒絕來台入境管制期限。移民署預告，待專案結束後會有一波嚴厲的執法掃蕩手段，希望藉由恩威並施的政策，鼓勵非法外籍移工檢舉違法雇主、仲介。若外籍移工遭剝削、違法侵害檢舉雇主、仲介者，移民署將全額支付當事人返國相關旅費。

移民署提供兩支專線，供逾期滯台的外籍移工，可撥打移民署免付費自行到案及檢舉非法雇主、仲介。

檢舉非法雇主、仲介專線 0800-024-881（諧音：ByeBye）

防制人口販運專線 (02)-2388-3095（諧音：響鈴救我）

歡迎請民眾及自行到案者踴躍檢舉及投案。

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