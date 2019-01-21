牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

▲魔王級斜坡停車場，車主驚呼：「技術真的要夠強才敢停」。（圖／翻攝自東森新聞）

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台北市許多地方的停車位非常難找，一些停車場為了增加停車格，通常會去縮減車行通道及車格空間，使得停車變的非常不簡單，有時候一個不小心就可能發生擦撞，而且除了停車格、車道狹小之外，還有這種直接設在斜坡邊上的停車格，看著轎車車主紛紛就驚呼說，技術真的要夠強才敢停啊。

台北市「地小車多」車位非常難找，所以一些停車場會盡量增加車格數，使能停入的車子盡量多一些，但卻也造成了轎車車主的停車困難，像是中山區某一處地下停車場，不但車道及車格空間狹小、柱子又非常多，就算技術好的可能都要多次倒車才能停妥，但看看牆壁上滿滿的擦痕就知道，技術不好的大有人在。

畫面中可以看見，大型休旅車因為車道狹窄，想要路邊停車同樣也很困難，除了倒車的角度要算準，還要看看會不會撞到牆壁，或是擦撞前方及後方車輛；而且除了停車外，將車開出又是一大挑戰，斜坡加上柱子阻擋視線，稍有不小心就會擦撞，說是脫困還真一點都不誇張。

▲某些停車場的車道及車格空間狹小、柱子又非常多，就算技術好的可能都要多次倒車才能停妥。（圖／翻攝自東森新聞）

就算回到地面上的斜插式停車場，車位及車道一樣狹小，進出一樣相當困難，連業者都說停車不簡單。停車場業者說：「因為我們車位都是斜的，一般人總是認為他們停車沒問題，其實停車都是問題，眉眉角角都是問題。」部份業者為了避免不必要的碰撞爭議，還乾脆主動代客泊車省麻煩。

還有台北市中山運動中心的停車場也同樣是魔王級，因為這裡有停車格就在大斜坡上面，所以要換檔倒車必須要油門、剎車交互運用。就有民眾說：「上來的時候可能油門不好控制，可能會倒太多或倒太少，所以斜的會比較難一點。」如果對自己的技術沒自信，遇上這種奇葩的停車場，真的得要量力而為了。

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