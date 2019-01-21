　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「魔王級停車場」超難停 牆上滿是板金刮痕。（圖／翻攝自東森新聞）

▲魔王級斜坡停車場，車主驚呼：「技術真的要夠強才敢停」。（圖／翻攝自東森新聞）

生活中心／綜合報導

台北市許多地方的停車位非常難找，一些停車場為了增加停車格，通常會去縮減車行通道及車格空間，使得停車變的非常不簡單，有時候一個不小心就可能發生擦撞，而且除了停車格、車道狹小之外，還有這種直接設在斜坡邊上的停車格，看著轎車車主紛紛就驚呼說，技術真的要夠強才敢停啊。

台北市「地小車多」車位非常難找，所以一些停車場會盡量增加車格數，使能停入的車子盡量多一些，但卻也造成了轎車車主的停車困難，像是中山區某一處地下停車場，不但車道及車格空間狹小、柱子又非常多，就算技術好的可能都要多次倒車才能停妥，但看看牆壁上滿滿的擦痕就知道，技術不好的大有人在。

畫面中可以看見，大型休旅車因為車道狹窄，想要路邊停車同樣也很困難，除了倒車的角度要算準，還要看看會不會撞到牆壁，或是擦撞前方及後方車輛；而且除了停車外，將車開出又是一大挑戰，斜坡加上柱子阻擋視線，稍有不小心就會擦撞，說是脫困還真一點都不誇張。

▲▼「魔王級停車場」超難停 牆上滿是板金刮痕。（圖／翻攝自東森新聞）

▲某些停車場的車道及車格空間狹小、柱子又非常多，就算技術好的可能都要多次倒車才能停妥。（圖／翻攝自東森新聞）

就算回到地面上的斜插式停車場，車位及車道一樣狹小，進出一樣相當困難，連業者都說停車不簡單。停車場業者說：「因為我們車位都是斜的，一般人總是認為他們停車沒問題，其實停車都是問題，眉眉角角都是問題。」部份業者為了避免不必要的碰撞爭議，還乾脆主動代客泊車省麻煩。

還有台北市中山運動中心的停車場也同樣是魔王級，因為這裡有停車格就在大斜坡上面，所以要換檔倒車必須要油門、剎車交互運用。就有民眾說：「上來的時候可能油門不好控制，可能會倒太多或倒太少，所以斜的會比較難一點。」如果對自己的技術沒自信，遇上這種奇葩的停車場，真的得要量力而為了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
等2.5hrs終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬歉「我尷尬」笑噴原因
清水男「汽旅飲彈」破頭臥床亡！媽前夜曾電問：回家吃飯嗎
阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！現況曝光網暴動
中壢夜市肌肉哥「徵闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

關鍵字：停車場,停車,魔王級停車,台北市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／熱水瓶爆炸失火！2娃獨困家中狂哭…路過高三生衝3F　手軟抱出1歲娃

影／台商正氣哥自首！驚爆「10小時偷渡全程」吃肉乾　親眼見豬瘟破口：頭皮發麻

高雄「苦難夫妻」國道橋下住6年　拾荒被告…消失了！警找到下落暖爆

快訊／台中夜店半夜傳打群架　涉案辣妹手爆血：我有拍戲不要拍！

快訊／新北逆子掐死母親！警破門見遺體　封鎖現場

偷看女友手機曖昧簡訊　醋男當幼子面勒斃女友判刑定讞

老公把我的姊妹睡了…人夫偷情逾300次　跑遍全台摩鐵還想辦VIP

快訊／中國附醫驚傳墜樓！厭世男打告別電話　下秒跳5樓身亡

印尼移工遭雇主軟禁施虐　持「沾血衛生紙」2樓窗邊求援

牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

周杰倫錄影拍義大利美景　一拍到昆凌「瞬間放大一倍」ＸＤ

李聖經扮金福珠衝上台熱唱 　「我很想你們」告白粉絲

牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

養鳥房客「屋內放飛5年」！冷氣機藏飼料瀑布…整間發霉混鳥屎

快訊／「今晚變天！」冷氣團強襲　全台有雨…23日清晨下探10度

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

影／每周玩4天！中壢夜市肌肉哥「徵老闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

吃零食也有職業病！護理長一秒認出「專業開盒術」...外科人笑點頭

紙盤一片白！她點「4樣素菜」直逼百元　網驚：是開在沙漠？

求娶蔡依林！台中哥急拜月老　左下關公「表情說話了」…網笑：聽到心碎聲

強烈大陸冷氣團衝來！北台冷一周急凍10℃　「最冷2天」南部也很有感

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

汪遭反鎖絕望啃牆壁…活活餓成乾屍　空洞眼神凝視逃不出的牢籠

爆紅奶蓋茶掀起排隊潮　網紅飲料店年收破億

牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

IG打卡不能少了這！香港逸東酒店泳池美景超夢幻　

亞足賽／U23後再爆冷！越南PK戰4比2退約旦　成首支晉8強球隊

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

9月大嬰坐螃蟹車…墜5米高電扶梯！　商場顧客全嚇傻急奔搶救

全球最暢銷手遊排名出爐　騰訊成最大贏家

熱褲妹露蛇腰自拍！ 鏡中倒影肥肉真面目全出賣 網：母湯

生活熱門新聞

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老..

專業開盒術！護理長笑：吃零食也..

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世..

空服員遭乘客逼幫擦屁股　長榮回..

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎..

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓..

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收..

徵假男友過年1天1萬　包吃住再..

「大寒」到！冷空氣可能達寒流等..

C罩杯的差別！他99字藏神圖解..

即／今晚變天　全台有雨低溫10..

棄養仙人掌10年！變身144c..

「免運省60她噴6千」老公看傻..

嬰屍裝炸雞桶　小爸爸：能冰這嗎

更多熱門

相關新聞

2020與民進黨合作？柯P：他們不會再找我

2018九合一選舉台北市長柯文哲最終險勝3千餘票驚險連任，最讓外界議論的就是柯與民進黨在選舉過程中分道揚鑣。在19日播出的專訪節目中，柯文哲被問到若總統蔡英文前來尋求合作，有沒有可能來個「蔡柯配」？柯說，「不會，人家不會要我的」，還說民進黨現在流行一個笑話，「他們說他們民進黨在馬路邊撿了一隻貓回去養，結果忘記測DNA，那一隻不是貓 那隻是老虎。」

6首長連任失敗　柯P：對台灣民主傷害很大

韓國瑜崛起　柯P評「某潮流」搶菜攤丟江山

北市選舉驗票市民買單197萬　柯文哲：唉

陳佩琪比喻是政壇受虐兒　柯P：叫她多值班

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

情侶機車遊安平　撞車女死、男傷

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

做死也甘願！4星座容易變成男友狗

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

終於唱了！蕭敬騰鞠躬道歉：我尷尬

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

即／淡水娃娃機台驚現大陸豬肉製品

蕭敬騰慢開唱沉重道歉！萬粉場外靜候

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

空服員遭乘客逼幫擦屁股　長榮回應了

男汽旅自戕　媽前一夜問：回家吃飯嗎

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

更多

最夯影音

更多

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面