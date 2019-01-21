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口譯哥空降駐美試委：破壞常任文官體制　提自動調查要求法制化

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲口譯哥空降駐美代表處政治組長，受到外界正反意見熱議。（圖／記者季相儒）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔獲得外交部長吳釗燮青睞，出任我駐美代表處政治組組長，卻引起是否適任的爭議。考試委員在日前的院會上批評，這個行為已經破壞常任文官體制，單憑學經歷聘任標準太過寬鬆，除了希望行政院人事總處研議彌補漏洞外，監委仉桂美、江綺雯也提出自動調查申請。

根據《中國時報》報導，試委周萬來認為，趙怡翔一事牽涉到《聘用人員聘用條例》及《公務人員任用法》，《駐外機構組織通則》修正後卻變相打開方便門，駐外機構的對外名稱及業務權責的編組報表都不用再送到考試院核備，如果駐美代表處政治組組長屬於法定職務，就不能以聘用人員進用；而試委黃錦堂也指出，單憑學經歷決定讓趙擔任簡任第13職等職務，作法上確實太過寬鬆，希望行政院人事總處能儘快進行研議，檢視現行規定的合宜性。

▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮相當看好趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

其實，趙怡翔是否有資格擔任駐美代表處政治組組長，各界看法不一，縱使批評聲浪眾多，但除了吳釗燮外，還有不少人願意站出來力挺。台灣駐德代表謝志偉曾表示，外交部長是在培養一位萬中難得取一的對美外交人才，這是「非常時期的非常但合法的作法。」

而美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）也表示，期待能和趙怡翔合作，甚至直接在推特開嗆媒體，「這些對趙怡翔的攻擊是如此毫無根據，台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。」

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關鍵字：趙怡翔,口譯哥,外交部

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