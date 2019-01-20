暗指柯P忘恩負義？　陳景峻激動：左盼右盼盼不到白綠合作

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林、大同區立委補選27日投票，20日晚間選前黃金周，民進黨候選人何志偉在社子國小舉辦「百工百業挺志偉＆社子大團結之夜」。前北市府副市長陳景峻九合一選戰前因力挺台北市長柯文哲遭民進黨開鍘，他這次選擇力挺何志偉，致詞時激動感嘆自己左盼右盼還是盼不到白綠合作。

何志偉「百工百業挺志偉＆社子大團結之夜」造勢晚會民進黨大咖雲集，黨主席卓榮泰、前後任行政院長賴清德和蘇貞昌，還有桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌都到場力挺，主辦單位估計達2000位市民現身相挺。

前北市副市長陳景峻在九合一選戰時力挺台北市長柯文哲，也因此被民進黨罵到翻，選後更被黨紀開鍘。他這次沒有替柯家軍陳思宇站台，選擇站上何志偉的造勢舞台助選。

他致詞時情緒激動指出，總統蔡英文和民進黨在2014年全力挺柯、對柯很好，原本這次選舉希望白色力量不要提名候選人，但最終事與願違，左盼右盼還是沒有盼到白綠合作，自己也因為挺柯文哲被綠營罵翻天。

陳景峻激動表示，九合一選戰他因為力挺柯文哲被罵到翻，被糟蹋、甚至遭質疑是為了求官，最後他乾脆跟柯文哲表態想休息、辭去副市長一職，「不如好好跟太太去爬山」。他強調，回歸平民身分後，他終於可以回來民進黨，要力挺年輕有為的何志偉。

▲何志偉競選晚會，陳景峻站台。（圖／記者周書羽攝）